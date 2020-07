La red de pederastía de Kamel Nacif, Mario Marín y Succar Kuri que provocó la tortura de Lydia Cacho

Kamel Nacif y Mario Marín (Foto: Cuartoscuro)

Kamel Nacif fue señalado en 2005, cuando la periodista Lydia Cacho expuso en su libro “Los demonios del Edén” la red de pederastas en la que estaba involucrado, junto con gobernadores y empresarios.

Mario Marín, ex gobernador de Puebla, y Jean Succar Kuri, empresario, también fueron señalados por mantener una red de pornografía y prostitución infantil. Según el medio el Sol de México, relata que hubo niños de cinco años entre sus víctimas.

En el libro “Los Demonios del Edén” Lydia Cacho hace publico el registro de los poderosos políticos y empresarios que están cerca del poder, aunque se tenga evidencia judicial.

En el 2006 a Kamel Nacif se le atribuye la frase de “Mi gober precioso”, esto se sabe por la llamada telefónica con el entonces gobernador de Puebla Mario Marín. La razón, por detener a la periodista Lydia Cacho.

El contenido de la llamada es la siguiente:

-Quiúbole, Kamel.

-Mi gober precioso.

-Mi héroe, chingao.

-No, tú eres el héroe de esta película, papá.

-Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos constesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras.

-Ya sé, y es que estos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración. Fui a la televisión.

-Ah, qué bueno. ¿Allá en México o acá en Puebla?

-Aquí, pero dijeron que la iban a mandar allá. Salió aquí. Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, le dije, pus al señor gobernador no le tembló la mano.

-Ni nos tiembla ni nos temblará.

-Pinche bola de ratas. ¿Qué han hecho? Qué asquerosidad es esto, ¿eh?

-No, se sienten Dios en el poder.

-Así es. Yo te hablé para darte las gracias. Sé que te metí en un problema pero...

-No'mbre, a mí me gustan esos temas. Coincido contigo en que, jijos de la chingada, en esos temas... digo... no somos santos, desde luego, pero si alguien tiene pruebas que las presente. Y si no que se calle la boca.

-Oye, pero en algo tan vergonzoso, mi distinguido. Porque es vergonzoso.

-Así es.

-Y yo para darte las gracias te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé adónde te la mando.

-Pues a Casa Puebla.

-Yo te la quería dar personalmente, pero estás todo ocupado.

-Mándamela a Casa Aguayo, para echármela.

-¿Te la vas a echar? Pues entonces te voy a mandar dos, no una.

Nacif Borge, también conocido como “El Johnny”, le ofreció dos botellas de coñac. (Foto: Cuartoscuro)

Esta llamada la dio a conocer el periódico La Jornada donde Mario Marín, ex gobernador de Puebla, habla con Kamel Nacif, este mismo lo felicita por la detención de la periodista en Cancún.

A cambio de esta ayuda por parte del gobernador, Nacif Borge, también conocido como “El Johnny”, le ofreció dos botellas de coñac.

A Kamel Nacif también se le conoce como “El Rey de la Mezclilla” por sus maquiladoras. El empresario es dueño de tiendas de ropa, lavanderías y restaurantes.

El empresario libanés, ha estado en la cárcel en varias ocasiones, pero ha podido evadir la justicia. En 1993 lo detuvieron en Las Vegas por una denuncia de evasión fiscal.

El 16 de abril de 2019, El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, giró orden de aprehensión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres y el empresario Kamel Nacif Borge.

También detuvieron al exdirector de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y al excomandante Juan Sánchez Moreno, por su presunta participación en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

