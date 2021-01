“No somos iguales”: la dura crítica de Denise Dresser tras reaparición de AMLO

Denise Dresser se ha encargado de criticar la gestión de la pandemia llevado a cabo por autoridades federales (Foto: Cuartoscuro)

La tarde de este sábado 30 de enero, la politóloga Denise Dresser volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de criticar la gestión de la pandemia por COVID-19 tras la reaparición de Andrés Manuel López Obrador.

Desde su cuenta de Twitter, Dresser compartió dos imágenes para realizar una comparación de las diferentes realidades que se viven en el país por la emergencia sanitaria.

En la primera, una captura de pantalla del mensaje emitido por López Obrador desde Palacio Nacional, se observa al mandatario durante su discurso de reaparición después de anunciar su contagio por el virus SARS-Cov-2. La segunda es una fotografía de Rodrigo Arangua, periodista gráfico de la agencia AFP, quien retrató una fila de personas esperando rellenar y/o comprar tanques de oxígeno.

Con estas fotografías comparó las realidades que se viven en México (Foto: Twitter@/DeniseDresserG)

Posteriormente aclaró que al mostrar esas fotografías no pretendía señalar la famosa frase “gobierno rico y pueblo pobre”, pues la finalidad era remarcar los efectos que la pandemia ha tenido entre la población mexicana, así como la separación que tiene el jefe del Ejecutivo con la realidad del país.

“Contraste entre fotos no es de gobierno rico/pueblo pobre, sino efectos del pésimo manejo de la pandemia. Eso condena a miles a hacer colas para conseguir oxígeno, a buscar desesperadamente una cama de hospital. AMLO no padece ese trance ni lo reconoce/corrige porque ‘vamos bien’”, redactó la también analista.

Finalmente indicó que si ella, o su madre de 84 años años sufrieran de la COVID-19, enfrentarían las mismas situaciones que la mayoría de las personas contagiadas, y resaltó que México tiene un sistema de salud rebasado que no da abasto para enfrentar la emergencia sanitaria.

La politóloga señaló que si ella o su madre se contagiaran, también se enfrentarían al colapso del sistema de salud mexicano (Foto: Cuartoscuro)

“Y si yo o mi madre de 84 años (a quien no he podido abrazar en casi un año, por ser de alto riesgo), nos contagiáramos y requiriéramos hospitalización, enfrentaría lo mismo que todos: un sistema de salud rebasado, y la angustia compartida de no saber qué hacer, o a donde ir.”, escribió en su Twitter.

Durante los últimos días, la académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) se ha encargado de señalar las precariedades que sufren los mexicanos al afrontar la pandemia de COVID-19, y ha encontrado en López Obrador al principal responsable.

Como ha sido costumbre, desde redes sociales Dresser utilizó una retórica llena de sarcasmo, ironía y enojo para dirigirse al mandatario mexicano y a todo su equipo de salud que lo respalda, además realizó un chiste mexicano para confrontar a la denominada “4T”.

“1er acto: gobierno presume compra/arribo de vacunas. 2o acto: vacunación lenta/desordenada sin 2a dosis asegurada. 3er acto: AMLO anuncia compra de vacuna rusa no autorizada/verificada y López-Gatell rechaza comprar vacuna/Moderna. ¿Cómo se llamó la obra? ‘Querida, jodí al país’”, escribió.

Denise Dresser ha sido una de las principales precursoras del discurso que tiene como tesis señalar a AMLO como la figura de la polarización (Foto: Cuartoscuro/Fotoarte Steve Allen)

Con dicho comentario realizó una especie de recuento para recordar los movimientos que ha hecho AMLO y Gatell durante la pandemia de COVID-19 entorno a la compra de vacunas.

Cabe resaltar que el plan de vacunación que ha impulsado la Secretaría de Salud (Ssa) prevé que se inmunice a 130 millones de habitantes, pero la logística ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo del camino, pues mientras el gobierno mexicano no ha parado en adquirir dosis, otras opciones se detienen por factores externos.

Además, también ha sido una de las principales precursoras del discurso que tiene como tesis señalar a AMLO como la figura de la polarización, pues con sus palabras y actos, de acuerdo con Dresser, se ha encargado de dividir a las diferentes posturas y opiniones de las clases política, social y empresarial, en lugar de procurar una unión.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Denise Dresser responsabilizó a AMLO de la polarización y lanzó una fuerte advertencia: “Podríamos ver escenas como las del Capitolio”

“Querida jodí al país”: la irónica crítica de Denise Dresser a la 4T y su plan de vacunación

“Se está prianizando”: Denise Dresser tundió a AMLO por sus reclamos al INE