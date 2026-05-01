México

Qué tan seguro es conectarse a una red de internet gratis en la ciudad y cómo evitar riesgos

Evitar operaciones sensibles y verificar la autenticidad de la red son pasos clave contra fraudes digitales

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Varias personas sentadas en una plaza adoquinada al aire libre, absortas en sus teléfonos móviles y portátiles bajo la luz del sol. Edificios se ven al fondo.
Las autoridades, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía Cibernética, han emitido diversas advertencias sobre los peligros asociados a la conectividad gratuita en espacios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de su popularidad y practicidad a la hora de ahorrar datos, el uso de redes wifi públicas en la Ciudad de México (CDMX) puede implicar riesgos para la seguridad digital y la privacidad de los usuarios.

Las autoridades, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía Cibernética, han emitido diversas advertencias sobre los peligros asociados a la conectividad gratuita en espacios públicos.

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Estas redes, presentes en plazas, parques, cafeterías, aeropuertos, bibliotecas y centros comerciales, ofrecen acceso a internet sin costo, pero pueden carecer de barreras de protección de la privacidad que poseen las conexiones privadas.

Amenazas detectadas en las redes públicas de la Ciudad de México

La popularidad del wifi gratuito en la capital ha crecido debido a la expansión de programas como “Internet para Todos”, que ha instalado más de 31 mil puntos de acceso en espacios abiertos y dependencias gubernamentales.

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Sin embargo, expertos en seguridad advierten que estas redes se han convertido en un blanco frecuente para ciberdelincuentes.

Las autoridades han detectado que, al conectarse a una red pública, la información transmitida —como correos electrónicos, contraseñas, mensajes y datos bancarios— puede quedar expuesta a interceptaciones.

Los delincuentes emplean programas y dispositivos especializados para capturar estos datos, lo que facilita fraudes y la suplantación de identidad.

Uno de los riesgos más frecuentes es la existencia de puntos de acceso wifi falsos.

Los atacantes crean redes con nombres muy similares a los de servicios legítimos, con el objetivo de engañar a los usuarios y hacer que se conecten a una señal controlada por ellos.

Una vez enlazado el dispositivo, el ciberdelincuente puede monitorear toda la actividad del usuario, capturar archivos, obtener credenciales de acceso e incluso instalar software malicioso sin que la víctima se percate.

Técnicas utilizadas por ciberdelincuentes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La técnica denominada “Evil Twin” o “gemelo malicioso” consiste en replicar el nombre de una red pública legítima para atraer a usuarios distraídos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica denominada “Evil Twin” o “gemelo malicioso” consiste en replicar el nombre de una red pública legítima para atraer a usuarios distraídos.

Al conectarse a una red apócrifa, toda la información transmitida puede ser interceptada y almacenada por el atacante.

Según la Policía Cibernética, este método ha sido identificado en distintos puntos de la capital y representa una amenaza real para quienes buscan conectividad gratuita.

Otros métodos empleados incluyen el uso de programas de monitoreo para capturar datos en tiempo real, la propagación de malware por medio de archivos compartidos y la manipulación de configuraciones para acceder a información privada almacenada en los dispositivos.

Recomendaciones y medidas de prevención emitidas por autoridades

Vista de espaldas de un adulto sujetando un móvil con WiFi y Bluetooth desactivados en pantalla, frente a un centro comercial concurrido. Íconos de hackers y advertencias flotan alrededor.
No realizar operaciones bancarias, compras en línea ni trámites que requieran el ingreso de datos confidenciales mientras se use una conexión abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir los riesgos asociados al uso de redes wifi públicas, las principales recomendaciones prácticas son:

No realizar operaciones bancarias, compras en línea ni trámites que requieran el ingreso de datos confidenciales mientras se use una conexión abierta.

Además, se sugiere:

  • Confirmar el nombre exacto de la red con el proveedor del servicio antes de conectar cualquier dispositivo.
  • Configurar los equipos para que no se conecten automáticamente a redes abiertas o desconocidas.
  • Acceder únicamente a sitios web que cuenten con el protocolo HTTPS para garantizar la protección de la información.
  • Mantener actualizado el sistema operativo y todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo.
  • Desactivar la opción de compartir archivos y la detección de redes al usar wifi público.
  • Utilizar, siempre que sea posible, una VPN (Red Privada Virtual) para cifrar la información transmitida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también recomienda estar atentos a cualquier comportamiento inusual del dispositivo durante la conexión, como lentitud, ventanas emergentes o solicitudes de permisos inesperados, ya que pueden ser señales de un intento de intrusión.

Orientación y canales de contacto oficiales

La Policía Cibernética de la Ciudad de México mantiene habilitados canales de atención las 24 horas para asesorar a la ciudadanía ante cualquier incidente relacionado con redes wifi públicas o delitos digitales.

Los usuarios pueden comunicarse al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o enviar un correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

También es posible obtener orientación a través de las cuentas oficiales en redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

En caso de detectar una red sospechosa o ser víctima de fraude digital, la recomendación es reportar el hecho de inmediato para recibir apoyo especializado.

Consejos prácticos para minimizar riesgos al usar wifi gratuito

Un hombre de perfil trabaja en un portátil en un restaurante; la pantalla muestra un candado rojo, un triángulo de advertencia amarillo y un icono de WiFi con alerta.
En caso de detectar una red sospechosa o ser víctima de fraude digital, la recomendación es reportar el hecho de inmediato para recibir apoyo especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de conectarse a internet en espacios públicos puede resultar segura si se adoptan medidas preventivas. Entre los consejos más destacados están:

  • Evitar ingresar datos personales, contraseñas o información bancaria al navegar en redes abiertas.
  • Limitar el tiempo de uso de estas conexiones y desconectarse cuando no sea necesario.
  • Borrar el historial de navegación y las contraseñas almacenadas tras utilizar una red pública.
  • Revisar periódicamente los registros de acceso a cuentas importantes para detectar actividad sospechosa.
  • Preferir el uso de datos móviles o redes privadas para tramites sensibles.

La combinación de estas acciones reduce significativamente el riesgo de exposición y permite aprovechar la conectividad gratuita en la capital sin comprometer la seguridad digital.

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