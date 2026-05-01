DBRS Morningstar valora la estabilidad macroeconómica de México al confirmar la nota “BBB”

DBRS Morningstar ratificó la calificación crediticia de México en BBB.

La calificadora DBRS Morningstar mantiene la calificación “BBB” para la deuda soberana de México, al considerar que el país conserva la estabilidad macroeconómica necesaria para enfrentar un entorno internacional complejo. La ratificación permite a México sostener su grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda.

El compromiso del Gobierno de México con la consolidación fiscal se refleja en los avances de 2025, en los que la agencia identifica que, pese a presiones de gasto, la consolidación continuaría en 2026 y 2027. DBRS anticipa que esa trayectoria permitiría estabilizar la deuda pública en los próximos años.

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La calificadora resalta que cerca del 80% de la deuda está denominada en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos distribuidos a lo largo del tiempo. El déficit de cuenta corriente se considera moderado y financiado por inversión extranjera directa. México también cuenta con reservas internacionales y la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que incrementa la resiliencia económica.

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