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México lanza plan contra embarazo infantil y matrimonio forzado en 50 municipios con acciones en gobierno, escuela y familia

La Secretaría de las Mujeres prevé una implementar portesriormente un segunda en 44 municipios más

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Embarazo infantil
(Andina)

La Secretaría de las Mujeres inició la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras en 50 municipios de 19 estados para frenar el embarazo infantil y el matrimonio forzado.

El despliegue territorial contempló municipios de Guerrero, Chiapas y Coahuila en una primera fase, que también incluyó Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

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La medida surgió tras la denuncia pública hecha por Infobae México en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se reveló una lista de 30 casos de mujeres menores de edad, entre ellas niñas de 11 y 13 años, que tuvieron un hijo con hombres mayores, de hasta 70 años de edad.

En este sentido, la presidenta reconoció que estos hechos podían ser casos de abuso sexual y matrimonios forzados.

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La Secretaría de las Mujeres, en coordinación con las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), implementó la estrategia con recursos del FOBAM y la contratación de promotoras y brigadistas.

De acuerdo con Alina Herrera Fuentes, directora general de los Derechos y la Dignificación de las Mujeres, el embarazo en niñas y adolescentes involucraba a distintos actores que debían coordinarse para prevenir y atender este problema.

La selección de los municipios respondió a un análisis técnico sobre violencia sexual, embarazo en menores de 10 a 19 años, fecundidad infantil, rezago social, pobreza multidimensional y uniones tempranas.

También se consideró el diagnóstico del INPI sobre comunidades indígenas y afromexicanas con mayor prevalencia de estos problemas.

¿Cuáles serán las acciones?

La estrategia territorial se desplegará a través de nueve intervenciones: comunitarias, casa por casa, con personal docente y de salud, así como con servidores públicos municipales y autoridades comunitarias, madres, padres y personas cuidadoras, niñas, niños y adolescentes, espacios públicos y Centros LIBRE.

Acciones obligatorias para gobierno municipal

El documento de los Criterios para la Ejecución del Fondo el Bienestar y el Avance de las Mujeres 2026 Niñas y Adolescentes Libres y Seguras detalló acciones obligatorias para las personas servidoras públicas municipales:

  • Presentar al equipo de promotoras y brigadistas.
  • Firmar un compromiso público sobre la prevención y atención de la violencia sexual, embarazo infantil y adolescente, uniones tempranas y cohabitación forzada.
  • Realizar cuatro sesiones informativas dirigidas a autoridades municipales sobre derechos sexuales, rutas de atención y normatividad relacionada.
  • Integrar un directorio de servicios básicos y capacidades institucionales para atención y seguimiento.

Estas actividades requirirán la participación de instancias estatales y municipales de mujeres, gobiernos municipales, centros de justicia, fiscalías, procuradurías y grupos de prevención del embarazo en adolescentes.

Estrategia casa por casa y actividades en la comunidad

La estrategia incluye acciones de apoyo como la integración y difusión de un directorio con ayuda de promotoras y el mapeo de necesidades institucionales mediante cuestionarios aplicados por las IMEF.

Los resultados permitieron desarrollar programas y acuerdos adaptados a cada municipio.

La intervención casa por casa fue una de las principales herramientas.

Por ello, promotoras y brigadistas realizarán visitas domiciliarias para promover el reconocimiento y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a una vida libre de violencia entre niñas, niños, adolescentes y sus familias.

En estas visitas, se emplearán materiales didácticos y charlas explicativas.

Trabajo en la escuela y con familias

Las actividades también se desplegaron en escuelas. Se impartirán charlas específicas sobre la ruta de atención a la violencia sexual, reforzadas con carteles informativos, y sobre la identificación de uniones tempranas y cohabitación forzada, usando guiones de contenido para las intervenciones en territorio.

Las autoridades escolares convocarán a madres, padres y personas cuidadoras a través de formas de organización escolar como sociedades y mesas directivas.

El personal de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, junto con autoridades escolares, gobiernos municipales, autoridades comunitarias y la Convivencia Escolar de la SEP, organizará la selección y agrupación de niñas, niños y adolescentes por grado escolar y salón.

Promotoras y brigadistas realizarán charlas explicativas e incentivarán el uso de materiales como guías, trípticos, lotería, carteles de métodos anticonceptivos para secundaria, tarjetas de mitos y realidades, disco menstrual y juegos didácticos.

¿En qué municipios prioritarios se implementará la estrategia?

En el estado de Aguascalientes, la estrategia arrancó en el municipio de Aguascalientes. En Baja California, las acciones se concentraron en Tijuana.

En Coahuila de Zaragoza, los municipios seleccionados para la implementación fueron Saltillo y Torreón. En Chiapas, la estrategia se desplegó en Chilón, Las Margaritas, Ocosingo, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

En Chihuahua, la intervención se realizó en Batopilas de Manuel Gómez Morín, Chihuahua, Guachochi, Guadalupe y Juárez. Para Durango, las autoridades eligieron la capital, Durango.

En Guanajuato, la estrategia inició en Irapuato y León. Mientras, en Guerrero, los municipios seleccionados fueron Acapulco de Juárez, Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, Chilapa de Álvarez, Cochoapa el Grande, Igualapa, Metlatónoc, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca, Tlapa de Comonfort y Xalpatláhuac.

En Jalisco, las acciones se enfocaron en Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan. En el Estado de México, la estrategia se puso en marcha en Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Santo Tomás y Toluca.

En Oaxaca, los municipios intervenidos fueron Candelaria Loxicha, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Cristóbal Amatlán, San Gabriel Mixtepec y Santiago Ixtayutla. En Puebla, la estrategia se implementó en Palmar de Bravo y la capital, Puebla.

En Querétaro, se trabajó en el municipio de Querétaro. En Quintana Roo, las acciones se llevaron a cabo en Benito Juárez. Para San Luis Potosí, la intervención ocurrió en la capital homónima.

En Sinaloa, la estrategia se desplegó en Culiacán. En Sonora, las acciones se concentraron en Hermosillo. En Tamaulipas, el municipio seleccionado fue Reynosa.

Finalmente, en Veracruz de Ignacio de la Llave, la estrategia inició en Perote y San Andrés Tuxtla.

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