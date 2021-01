“Se está prianizando”: Denise Dresser tundió a AMLO por sus reclamos al INE

Foto: Presidencia de México - Cuartoscuro.

La disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral (INE) es un tema que continúa causando controversia y una de las más recientes polémicas surgió de la politóloga Denise Dresser, quien destacó que sus actitudes son iguales a las de sus antecesores, por lo cual “se está prianizando”.

“El presidente López Obrador, que denunció la intervención de otros presidentes en procesos electorales, ahora quiere intervenir en ellos”, comenzó la también columnista durante su participación en la mesa de análisis del noticiero de Carmen Aristegui, donde definió a AMLO como un aguerrido opositor cuando contendía por la presidencia.

Sin embargo, en su cargo, señaló Dresser, ahora justifica la propaganda hacia Morena desde su conferencia de prensa diaria aun cuando en el pasado le gritó “cállate, chachalaca” al presidente Fox, quien buscaba entrometerse en las elecciones.

“Parecería que el presidente ahora quiere emularlo y se va pareciendo cada vez más a quien sustituyó. Con tal de ganar, está dispuesto a violar las reglas, emular las peores prácticas que pasó 18 años acusando, porque al reclamar que el INE lo censura, se está prianizando, está traicionando una reforma electoral del 2007 que él promovió, negoció y aplaudió”, puntualizó la analista.

(Foto: Presidencia de México)

Y es que si bien resaltó que la reforma fue sumamente restrictiva y por lo mismo criticada, López Obrador estuvo de acuerdo con ella para que los presidentes evitaran apoyar a sus partidos durante los tiempos electorales.

“Se les colocó una mordaza y ahora el presidente quiere arrancársela”, dijo Dresser, quien complementó esta frase refiriendo que como opositor, López Obrador demandó la aplicación cabal de la legislación electoral, pero como mandatario “promueve la excepción. Lo que para su predecesores era presión para someterse a la legalidad, para él es censura”.

La politóloga destacó que el INE también ha fallado con su papel de garantizar la justicia durante las elecciones y como el ejemplo de ello mencionó la inacción por su parte ante el uso electoral de programas sociales o el desvío de recursos mediante las tarjetas de Monex y Soriana. Por ello sentenció que también “hay asuntos genuinos para cuestionar el comportamiento de Lorenzo Córdova y del Tribunal Electoral”.

No obstante, la postura de la analista fue clara cuando dijo que al “clamar censura frente al uso propagandístico de la mañanera es justificar para sí mismo lo que no toleró en los demás. Hacer eso es ignorar quién debería ser: un demócrata y no un presidente prianizado”.

También sentenció que la conferencia de prensa matutina no puede ser llamada como tal, sino que se trata de un espacio donde “golpea a sus adversarios. La mañanera es un ejercicio de propaganda para defender al gobierno y denostar a sus contrincantes y por eso le es aplicable la veda electoral parcial (...) no porque el INE lo decida, sino porque la Constitución lo establece”.

(Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que en 2007 se llevó a cabo la reforma electoral que trajo consigo la adopción de un nuevo modelo de comunicación político-electoral, el cual, entre otras cosas, introdujo la prohibición de la propaganda política personalizada.

Para ello se modificó el Artículo 134 constitucional, con la finalidad de “impedir que actores ajenos a los procesos electorales, incidan a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional la regulación a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas como en periodos no electorales (…)”.

Así fue como se buscaba la imparcialidad y la equidad en los comicios a través de impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido, coalición, candidato o candidata; evitar la promoción personal de carácter político y blindar el sistema democrático del uso del dinero público en la contienda.

Esta reforma ocurrió después del conflicto postelectoral de 2006, en donde el mandatario en turno, Vicente Fox, intervino a favor de Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) para que ganara la presidencia de la República. Es por ello que AMLO fue parte importante para que ocurrieran estas modificaciones.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

INE: qué sí y qué no puede decir AMLO durante el proceso electoral

AMLO respondió a las limitaciones del INE: “Me interesa hablar para que se respete la voluntad del pueblo”

Jenaro Villamil denunció “intimidación” del INE contra presunto reportero pagado por la 4T