“No a los encuentros sociales”: Salud de la CDMX pidió a los capitalinos no reunirse para celebrar el Día de la Candelaria

Se acerca el 2 de febrero, Día de la Candelaria, una fecha muy significativa para los mexicanos porque se trata de compartir, pues quien sacó el “muñequito” en la Rosca de Reyes el 6 de enero, le tocará deleitar a su familia o compañeros de trabajo con unos ricos tamales y atole.

Pero esta tradición deberá ser suspendida en la Ciudad de México, debido a que es la entidad más golpeada del país por la pandemia de coronavirus (COVID-19), y que al menos dos semanas más permanecerá en color “rojo” (máximo nivel de contagio) en el semáforo epidemiológico.

Así lo sugirió este viernes en videoconferencia de prensa Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX, pues hizo un llamado a los capitalinos a evitar este festejo para no incrementar aún más el número de contagios, hospitalizaciones y muertes por el SARS-CoV-2 en las próximas semanas.

A las personas: estamos próximos al Día de la Candelaria. Por favor, no bajen la guardia porque entonces vamos a tener de nuevo una onda expansiva de contagio

La funcionaria enfatizó que debido a que mucha población asistió a las fiestas decembrinas, la zona metropolitana del Valle de México sufrió en las ultimas semanas un repunte exponencial de casos positivos y muertes.

Sin embargo, López Arellano destacó que los últimos días se ha registrado una ligera reducción en las hospitalizaciones en la capital, pues mientras en esta semana se contabilizaron 4,399, la semana del 18 de enero fueron 4,404 y la semana del 11 de enero se tuvo el máximo con 4,464 ingresos.

Compartió los resultados de una encuesta de “Posibles puntos de contagio” aplicada por el gobierno local, del 25 al 28 de enero, a 750 personas hospitalizadas por COVID-19. Los resultados fueron los siguientes:

- 50% Contexto familiar

- 30% Trabajo

- 10% Transporte público

- 4% Supermercado

- 2% Viaje fuera de la ciudad

- 4% Otro

En este sentido, recalcó que no se deben realizar reuniones familiares, fiestas o encuentros sociales, pues es en ese tipo de espacios donde se acelera la velocidad de los contagios, sobre todo si son cerrados; además de que podrían romper con la disminución de hospitalizaciones y pruebas positivas.

No a las reuniones familiares, no a las fiestas, no a los encuentros sociales porque se acelera la velocidad de los contagios en estos espacios, sobre todo si son cerrados, mal ventilados y donde conviven muchas personas que se quitan el cubrebocas porque estando comiendo, están platicando