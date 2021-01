“Lo que se está buscando es romper el pacto de silencio”: AMLO informó que hay 80 detenidos por el caso Ayotzinapa, incluido un capitán del Ejército

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que las declaraciones de un testigo, filtradas y publicadas por un diario, son parte del expediente del caso Ayotzinapa. Admitió que el esclarecimiento de lo que sucedió la llamada Noche de Iguala, cuando desaparecieron los 43 estudiantes normalistas, les está “costando trabajo” por el pacto de silencio, que es lo que están buscando romper.

“Es un asunto de Estado el que podamos esclarecer... Y ahora se está haciendo la investigación, ya hay la detención de un capitán del ejército... o que cada lo que se está buscando hacer es romper el pacto de silencio...

Hasta ahora hay 80 presos, y no tener todavía qué fue lo que sucedió, teniendo la voluntad de aclarar las cosas, porque yo no puedo mentirle a las madres y padres de familia, no puedo mentirle al pueblo de México, o sea teniendo la voluntad de esclarecer nos ha costado trabajo, por este pacto de silencio. Pero lo vamos aclarar, que fue lo que sucedió,

No se trata de hacer otra faramalla, otra versión falsa nada más para decir ya se cerró el caso, darle carpetazo, no, tienen que participar los asesores, los padres , las madres, y se pueda llegar a un acuerdo y saber lo qué sucedió”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...