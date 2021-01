“No es el hueso”: El Mijis se registró para una diputación federal con Morena

Pedro tiene 42 años de edad y acaba de superar el cáncer (Foto: Twitter/@mijisoficial)

Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido en el mundo de la política como El Mijis, quiere dejar de ser diputado de San Luis Potosí para convertirse en diputado federal por la entidad.

Y es que la tarde de este jueves, el legislador local sin partido, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje donde informó su registró para dicho cargo con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el cual acompañó con una fotografía.

Banda, me registré para ser diputado federal

Según El Mijis, su deseo de formar parte del Congreso de la Unión para la LXV Legislatura, no tiene nada que ver con “un hueso”, que en el diccionario de la política mexicana significa “un cargo público bien remunerado”.

"El Mijis" ha hecho duras criticas a Morena (Foto: Twitter/@mijisoficial)

No, no es el hueso!; me conocen, saben qué temas defiendo, que me meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles

“ ¡No criticamos sin aportar, ni proponemos sin actuar! ”, finalizó en su tweet.

Lo anterior no es una sorpresa. Cabe mencionar que a finales de 2020, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales en donde se reunió con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el potosino se comprometió a petición de Delgado a buscar la diputación federal y desde esa tribuna defender los derechos de los “chavos banda” (jóvenes pandilleros).

Y es que también fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado de San Luis Potosí desde donde impulsó sin éxito la despenalización del aborto, así como los derechos de la comunidad gay potosina.

El objetivo de "El Mijis" es llegar al Congreso con propuestas enfocadas hacia los "jóvenes excluidos" (Foto: Archivo)

Su decisión de continuar como diputado federal por Morena generó opiniones divididas entre los usuarios de la red social, donde el funcionario es muy activo; incluso para criticar las políticas de Morena y acciones de sus integrantes:

“¿No que estabas harto de la política? ¿Ya te llegaron al precio? ¿Se te acabó la Lana?”, “Este representante sí me gusta”, “Que lástima que vas por ese partido que tanto daño le está haciendo al país en este momento”, “Mijis podría ser un contrapeso en la bancada de morena”, fueron algunos comentarios al respecto.

En julio de 2020, a dos años de haberse convertido en diputado local independiente, El Mijis señaló en su cuenta de Twitter que estaba harto de la política y que detrás de un escritorio no cambiaría nada, por lo que prefería recorrer el país en bicicleta.

No pienso seguir como diputado. Estoy harto de la política, estoy harto de los acuerdos corruptos. Creo que la política no se hace atrás del escritorio, se hace en la vida real. Pienso recorrer, chambear, recorrer México en bicicleta porque quiero recorrer el México real. El México de los desaparecidos, el México de los asesinatos, el México de los feminicidios. Y quiero demostrar que se puede hacer un México más chido

Desde joven se introdujo al mundo de las pandillas de San Luis Potosí, en las que se hizo adicto a las drogas y al alcohol, como él mismo reconoce (Foto: Archivo)

Lo anterior afectó su desempeño como legislador de San Luis Potosí. De acuerdo con el Congreso del Estado, El Mijis es el diputado con más ausencias en las sesiones, lo que él atribuyó a sus distintos viajes por los estados de la República y por atender cuestiones de salud.

En octubre de 2020, Carrizales Becerra reveló que tenía un año en la lucha contra el cáncer de próstata que le fue detectado en un nivel avanzado, por el que ya fue sometido a dos cirugías de las que salió bien y ahora solamente queda el tratamiento con quimioterapia.

“ Pues la verdad soy cobarde porque me cayó de sorpresa y yo no quería causarle dolor a mi familia, me lo guardé . Fui a checarme, me hicieron unas pruebas y fue cuando detectaron que ya estaba avanzado. Al final de cuentas, ahorita están conmigo las personas que quiero, son los que me están motivando, mi barrio, mi gente”, explicó a Milenio TV.

“Todo marcha conforme a los planes de los doctores y de Dios”, expresó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Ya no hables”: “El Mijis” se burló de Samuel García por afirmar que “en el norte se trabaja y en el sur descansan”

“Los derechos humanos no pueden consultarse”: la crítica de El Mijis a AMLO por la libertad de la mujer al aborto

“El Mijis” sufrió aparatoso accidente en la carretera México-Querétaro