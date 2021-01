“Ya no hables”: “El Mijis” se burló de Samuel García por afirmar que “en el norte se trabaja y en el sur descansan”

La entrevista, realizada en 2015, se viralizó este miércoles en redes sociales (Video: Twitter)

Este miércoles 13 de enero, Samuel García volvió a incendiar las redes sociales. El candidato a la gubernatura de Nuevo León se convirtió en objeto de críticas tras difundirse una entrevista grabada en 2015 en la que acusó a los mexicanos de los estados del sur de perezosos y aseguró que ellos no trabajan sino “descansan”.

“A mí me consta, que es real, que en México, en el norte trabajamos, en el centro administran, y en el Sur descansan. Uno lo escucha y te quedas hasta cierto punto anonadado de que se escucha muy frío, pero es real”, dijo el político de 33 años.

Su declaración detonó la indignación de miles de usuarios en Twitter, entre ellos, del diputado Pedro Carrizales, mejor conocido como “El Mijis”. El legislador de San Luis Potosí, tal y como hizo en anteriores ocasiones, se burló de García Sepúlveda y le pidió que deje de hablar.

“Les apuesto lo que quieran que el wey que no soportó pararse a jugar golf en sábado (Samuel García), no le aguantaría un día de chamba en el campo a un morrito del sur (los que descansan) @samuel_garcias por respeto a ti mismo y a todo México: ¡ya no hables!” dijo @mijisoficial.

La publicación del político de San Luis Potosí logró más de 1,000 me gusta en pocas horas (Foto: Twitter @elmijisoficial)

En su mensaje, el Mijis recordó otra de las polémicas recientes de Samuel García, quien reveló en una entrevista con el youtuber Farid Dieck que su adolescencia fue difícil porque su padre le obligaba a ir a jugar al golf.

“Era bien duro porque me decía: si quieres que te pague la semana te tienes que ir al golf conmigo el sábado y terminando los 18 hoyos te paso la semana; entonces lo odié porque mi raza salía los viernes, y yo salía también los viernes, a tomar o de fiesta. Te metías a la 01:00 o 02:00 de la mañana y me levantaba a las 05:00 porque el team time era a las 06:30 y si no me levantaba a jugar... bueno odié el golf, lo odié, lo odié”, dijo el ex legislador.

La anécdota de Samuel García hizo reír a Pedro Carrizales, quien reaccionó con un tuit sarcástico.

“No pues al chile sí me siento bien conmovido por la historia tan “dura” que le tocó vivir a @samuel_garcias. Samuel, eres el mayor ejemplo de que las mejores batallas siempre le tocan a los mejores guerreros”, indicó, añadiendo un emoji de una manita y una cara riéndose.

En una de sus últimas controversias, Samuel García llama "sueldito" a un salario mensual de 40-50 pesos. El video es un extracto de una entrevista que concedió aproximadamente hace año y medio (Video: Roberto Martínez/Youtube)

Otra de las respuestas de Pedro Carrizales por las incendiarias afirmaciones de Samuel García (Foto: Twitter / @mijisoficial)

El político regiomontano se ha caracterizado por generar numerosas polémicas. Su boda en plena pandemia, sus comentarios machistas hacia su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú -a quien riñó por enseñar demasiada pierna-, o el día en que se vistió de sultán, fueron solo algunas de ellas.

En las controversias más recientes de Samuel García, El Mijis siempre ha emitido su opinión a través de Twitter, donde sus comentarios se viralizan con frecuencia. Además de burlarse de su talento natural para protagonizar escándalos, Carrizales lo acusa de ser una persona ignorante, que vive en su burbuja de lujos y abundancia, inconsciente y alejado de la realidad que afrontan millones de mexicanos.

Así ocurrió, por ejemplo, cuando García Sepúlveda aseguro que se puede ser feliz con un “sueldito” de 40 a 50 mil pesos -el salario mínimo en México es de unos 3,700 pesos al mes-. Sus declaraciones incendiaron Twitter y El Mijis no las dejó pasar por alto.

“El día que samuel_garcias conozca la realidad del 80% de los mexicanos se va a ir de nalgas. Va a saber lo que es la vida “dura” y lo que es un verdadero “sueldito” que no alcanza pa ni madres”, escribió el legislador de San Luis Potosí en su Twitter.

El Mijis ha criticado en varias ocasiones a Samuel García, al considerar que no conoce la realidad de millones de mexicanos (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

"El Mijis" también publicó un comentario sobre el baile navideño de Mariana Rodríguez Cantú y Samuel (Video: Instagram @samuelgarcias)

En un tono de humor, Pedro Carrizales también se burló a finales de diciembre del video navideño que grabó el candidato a la legislatura de Nueva León para conseguir votos.

“Hoy es un día para amar y perdonar; por eso les pido perdón en nombre de mi querido Samy @samuel_garcias por su interpretación navideña. Si alguien tiene bondad en su corazón, regálele su olvido. Hagan de cuenta que nunca lo vieron ni escucharon”, apuntó El Mijis.

