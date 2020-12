“Me siento bien conmovido”: El Mijis se burló de la vida tan “dura” de Samuel García en partidos de golf

Samuel García y sus polémicas declaraciones sobre su vida (Video: Twitter/@mijisoficial)

El diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, también conocido como “El Mijis”, reconoció el difícil recuerdo del senador con licencia, Samuel García, quien tenía que ir al golf los sábados para recibir su pago semanal.

“No pues al chile si me siento bien conmovido por la historia tan ‘dura’ que le tocó vivir a @samuel_garcias”, dijo a través de su cuenta el Mijis, quien recientemente venció el cáncer.

Señaló, de forma irónica, que el senador es un ejemplo de vida y que las experiencias más duras y difíciles siempre le pasan a las personas más fuertes.

“Samuel, eres el mayor ejemplo de que las mejores batallas siempre le tocan a los mejores guerreros”, apuntó, añadiendo un emoji de una manita y una cara riéndose.

El Mijis señaló la difícil vida del senador (Foto: Twitter/@mijisoficial)

En el video adjunto, se escucha la parte de una entrevista que dio Samuel García al youtuber Farid Dieck, en donde cuenta su dura experiencia de la adolescencia.

El funcionario recordó que a sus 15 años de edad, su papá le decía a su madre que no le diera de comer porque él lo estaría esperando en su oficina con alimentos.

Dijo que para él fue muy difícil que su padre, un licenciado en derecho, lo llevara a trabajar a su oficina durante su época de preparatoria, ya que además, era condicionado a ir los sábados a jugar golf a cambio de recibir su pago semanal.

Recordó el senador por el partido Movimiento Ciudadano que un día su padre lo despertó temprano para que lo acompañara en la oficina y en el trayecto en automóvil le dijo: “Ya gastaste muchos dólares, yo a tu edad ya me mantenía, ya es momento de jalar o no hay lana”.

Los cibernautas tampoco tardaron en burlarse de García (Foto: Twitter)

“A los meros 15, yo estaba en prepa y tuve que empezar a ir a la oficina a trabajar”, dijo, mientras la expresión de su cara mostraba admiración.

“Entonces me iba a la oficina y más tarde al (fútbol) americano, pero era bien duro porque me decía: si quieres que te pague la semana te tienes que ir al golf conmigo el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana; entonces lo odié porque mi raza salía los viernes, y yo salía también los viernes (a tomar o de fiesta), te metías a la 01:00 o 02:00 de la mañana y me levantaba a las 05:00 porque el team time era a las 6:30 y si no me levantaba a jugar… bueno odié el golf, lo odié, lo odié”, recordó durante su entrevista.

La triste historia del neoleonense no solo fue lamentada irónicamente por El Mijis, sino que todo el internet reaccionó, haciéndolo meme.

Algunos tuiteros incluso dijeron que su historia conmovió a los niños pobres (Foto: Twitter)

Algunos cibernautas señalaron que su historia ha conmovido incluso a los niños pobres que no tienen para comer y vestir.

Cabe señalar que este tipo de relatos son directamente relacionados a las personas denominadas “whitexican”, es decir a personas de clase alta o media alta que suelen ser de tez clara y familias acomodadas, que dicen sufrir por cuestiones simples como levantarse temprano, lavar su propia ropa o llaman “nacos” a quienes pagan con monedas.

Los whitexicans representan a “ese sector privilegiado de la sociedad que no conoce la realidad del país, que viven en una esfera y cree que todos los mexicanos tienen las mismas oportunidades”, señaló la BBC.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

De la política a la literatura: Samuel García presentó su tercer libro con prólogo del gobernador Enrique Alfaro

“Aspiro a ser gobernador de Nuevo León”: Samuel García pidió licencia como senador para impulsar su campaña

Entre polémicas y escándalos: la carrera política de Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas