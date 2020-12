“Trabajamos con riesgo pero era necesario continuar”: Miguel Ángel Mancera evaluó la labor del Senado en 2020

Miguel Ángel Mancera evaluó la labor del Senado en 2020, el año del COVID-19 (Fotoarte: Steve Allen/ Infobae México)

Es imposible comenzar un recuento del año 2020 sin mencionar la pandemia de COVID-19, que alteró la forma de vida de prácticamente el mundo entero y obligó, con carácter de urgente, a la renovación y reestructuración de las actividades legislativas en todos los parlamentos del mundo.

Este escenario no fue diferente para México. El 25 de marzo, una semana después del primer muerto por COVID-19 y casi un mes después del primer caso registrado en el país, el Senado de la República suspendió sus sesiones, sumándose a la Cámara de Diputados, al Poder Judicial y al resto del país.

Tras la llegada del receso legislativo, el Senado volvió a sus actividades de forma presencial para el comienzo del periodo ordinario de sesiones a partir de septiembre y no paró hasta hace unas semanas. En la Cámara Alta se acumularon casi 20 contagios de coronavirus y una muerte, pero el trabajo siguió adelante.

“Ha sido una tarea sui generis la que hemos tenido que enfrentar. Pero también ha sido una etapa en la que el aprendizaje ha tenido que ser rápido y la reacción también ha tenido que ser rápida. Eso nos ha permitido desahogar muchos de los temas en el Senado”, aseguró a Infobae México el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD (Partido de la Revolución Democrática).

Entre septiembre y diciembre de este año, con 36 sesiones plenarias (26 ordinarias, tres a distancia y una del Congreso General), el Senado aprobó cuatro reformas constitucionales, creó cinco leyes, realizó 36 reformas a diversos ordenamientos y realizó 15 decretos de diversas índoles.

Además, avaló dos instrumentos internacionales (incluido uno de la ONU en materia de desaparición forzada) y llevó a cabo 339 nombramientos de diversos cargos y uno de personal diplomático. Además, se emitieron tres declaratorias de reforma constitucional.

“El Senado, así como la tarea de las diputadas y diputados, se consideran dentro de las áreas que no deben detenerse. Son necesarias en su continuidad. Trabajamos con riesgo pero era necesario continuar, no podíamos detenernos en la tarea legislativa, pero me parece que las leyes que se requerían han podido estar a tiempo”, expresó Mancera, ex alcalde de la Ciudad de México.

Lo más destacado

El senador perredista mencionó entre lo más destacado de los trabajos legislativos en la cámara Alta la declaración de constitucionalidad sobre la consulta popular y aquella sobre la revocación de mandato, además de terminar el proceso legislativo sobre delitos graves.

“Se abonó en tener mejores legislaciones para niños, niñas y adolescentes, también en materia de trabajo para las trabajadoras del hogar. Es decir, se hicieron procesos legislativos que estaban pendientes. Se avanzó, ahora en materia de cannabis, por parte del Senado, y en materia de movilidad”, detalló.

Y es que el Senado consiguió, después de varios meses de polémica y discusión, despenalizar y regular el consumo personal lúdico de la marihuana en todo el país, una legislación de avanzada no sólo en el continente sino en el mundo.

Con este avance, creó la Ley General para la Regulación del Cannabis y el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, no solamente para su despenalización, sino también para la regulación de la producción, siembra, empaquetado y exportación. Sin embargo, la Cámara de Diputados recién podrá discutirla durante el primer semestre de 2021.

“Todavía tenemos que concluir esta tarea legislativa de cannabis. Vamos a esperar a lo que diga la co-legisladora. Estamos en un cumplimiento de sentencia. Yo creo que ha sido un año productivo, que ha estado dejando el resultado de no detener, de no parar la labor legislativa”, evaluó Mancera.

Los pendientes

Sin embargo, el ex jefe de gobierno de la capital mexicana recordó que aún quedan temas importantes en el tintero, incluidos aquellos sobre análisis de seguridad, ciberseguridad y el avance en materia de educación con respecto a Ciencia y Tecnología, una vez que ya fue aprobada la nueva Ley General de Educción Superior.

Y es que Mancera propuso a mediados de septiembre la creación de una Ley General de Ciberseguridad. “Está avanzando. Va lento, pero obviamente había otras prioridades. Pero no hemos dejado de hablar con los grupos (parlamentarios) y de trabajar. Hemos estado revisando, hemos estado corrigiendo, hemos estado haciendo adecuaciones incluso a nuestra propia propuesta”, detalló.

Para el Senado quedaron pendientes además la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), que se discutiría a mediados de enero en un periodo extraordinario, pero frente al regreso del semáforo epidemiológico rojo en la Ciudad de México, la reunión del Pleno quedó en duda. Asimismo, se mantendrán las discusiones sobre la polémica reforma al Banco de México.

Sobre la reforma al Banxico, Mancera aseguró que “si se tiene que revisar de nueva cuenta se revisará”, como pidieron los banqueros. “No hablar solamente de lo que pudiera suceder, sino ir directamente a lo que queremos que suceda, porque se habla mucho de puede suceder”, completó.

La labor del Congreso frente al gobierno de AMLO

Una de las principales críticas de la oposición parlamentaria en el país desde la asunción del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, y el control de su partido Morena de ambas Cámaras del Congreso, el Poder Legislativo dejó de ser un contrapeso del Ejecutivo.

Sin embargo, Mancera señaló que el debate y el trabajo “sí han sucedido”, incluso con “señalamientos y cuestionamientos” al mandatario mexicano. “Me parece que es sano, ha sido un ejercicio que se debe de mantener”, agregó, citando la labor del llamado bloque de contención.

Dicho grupo está conformado por todos los partidos de oposición, los cuales pueden bloquear, debido a la cantidad de legisladores en sus filas, las reformas a la Constitución, ya que requieren de mayorías calificadas (dos terceras partes del Senado).

“Ahora está un poco lastimado el bloque, por el proceso para la reforma al Poder Judicial, pero sigue estando presente y yo creo que va a seguir estando presente y va a encontrar, cuando tenga temas constitucionales, un punto de encuentro”, concluyó.

