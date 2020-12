Por qué las mujeres embarazadas no tienen riesgo de sufrir complicaciones por COVID-19: así lo explicó López-Gatell

Hugo López-Gatell descartó que mujeres embarazadas presenten complicaciones por la infección del virus SARS-CoV-2 (Foto: EFE / Zayra Mo)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que las mujeres embarazadas no tienen riesgo alto de sufrir complicaciones derivadas de la enfermedad de coronavirus.

En conferencia de prensa vespertina, el funcionario federal destacó que, contrario a lo que se pensaba al inicio de la contingencia sanitaria en México, no se ha comprobado que este grupo de la población sea vulnerable a la infección del virus SARS-CoV-2, tal como sucede con la influenza.

“Aunque al inicio de la epidemia en el gobierno de México enfatizábamos nuestra preocupación de que las mujeres embarazadas pudieran tener un riesgo mayor que las no embarazadas, tal como ocurre en la influenza, afortunadamente no es el caso para COVID-19. Las mujeres embarazadas no tienen un riesgo especialmente alto, comparadas con las personas mujeres de la misma edad que no están embarazadas” , manifestó el subsecretario.

Las personas menores de edad tienen un riesgo sustancialmente menor de complicaciones, desde luego, pueden existir personas menores de edad que tengan complicaciones, pero en su enorme mayoría tienen un riesgo bajo, y lo mismo en el embarazo

El funcionario explicó por qué la enfermedad de COVID-19 no es riesgosa para mujeres embarazadas (Foto: Cortesía Presidencia)

La jornada nacional de vacunación contra coronavirus ya acumula un total de 18,529 dosis aplicadas. El gobierno de México ha acelerado el desarrollo de este procedimiento ante el incremento de contagios y, en consecuencia, de hospitalizaciones por COVID-19 registrado en las últimas semanas.

Aunado a esto, el funcionario señaló que mientras no hagan ensayos clínicos en menores de edad y en mujeres embarazadas, la aplicación del antígeno contra el virus SARS-CoV-2 no se aplicará en dichas poblaciones.

Hasta este martes 29 de diciembre, la Secretaría de Salud (SSa) registró 1,401,529 casos acumulados de coronavirus y 123,845 muertes en el país. La entidad con más contagios y defunciones causadas por el virus SARS-CoV-2 es la Ciudad de México, con 320,251 y 21,224 respectivamente.

La jornada nacional de vacunación contra coronavirus ya acumula un total de 18,529 dosis aplicadas (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Aunado a esto, las autoridades sanitarias contabilizaron 1,762,561 contagios negativos, 33,957 sospechosos con posibilidad de resultado y 3,562,957 personas estudiadas desde que comenzó la transmisión viral en el país.

Por otro lado, hasta el día de hoy, 1,058,429 personas han sido dadas de alta al recuperarse de la enfermedad.

En la semana epidemiológica número 51, se registró un porcentaje de positividad del 41 por ciento. Lo que significa que aproximadamente cuatro de cada 10 personas que se han sometido a la prueba de detección de COVID-19 en la última semana han sido confirmadas con el virus.

La Ciudad de México es la entidad que tiene la mayor ocupación en camas de atención general y para tratar a pacientes graves por coronavirus. La Red Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) indicó que en la capital del país únicamente hay 11 y 15% de disponibilidad respectivamente.

Cuatro de cada 10 personas que se han sometido a la prueba de detección de COVID-19 en la última semana han sido confirmadas con el virus (Foto: EFE / José Pazos)

Sobre la nueva cepa de la enfermedad de coronavirus identificada en Reino Unido, Hugo López-Gatell indicó que podría estar en México, desde tiempo atrás.

El funcionario explicó que dicha variación fue detectada en septiembre; sin embargo, se notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta la primera semana de diciembre, por lo que lo más probable es que ya se haya esparcido por diferentes países.

La variante ya se había detectado desde septiembre, aunque se notificó la primera semana de diciembre; entonces, lo más probable es que la cepa esté ya en múltiples países, ¿podría estar en México?, hasta el momento no la hemos identificado, pero podría ya estar en México de tiempo atrás, no que acabe de llegar.

En tanto, señaló que la OMS no recomienda restringir la movilidad entre habitantes de distintas naciones, ya que la evidencia científica ha desestimado que el cierre de fronteras contribuya sustancialmente al control de la transmisión de enfermedades.

“No hay evidencia de que esta variante en particular represente una amenaza adicional a la salud pública, más allá del hecho de que estamos en medio de una pandemia. Entonces, México, que tiene la conducción de la epidemia con una base técnica, no realizará este tipo de operativo. A menos que se presentara información en el sentido contrario ”, refirió López-Gatell.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

COVID-19 en CDMX: pacientes podrán tener suministro gratuito de oxígeno

Coronavirus en México: 12,099 nuevos casos y 990 muertes en las últimas 24 horas

Histórico: inició la vacunación contra el COVID-19 en México