Así inició la vacunación contra el COVID-19 en los estados norteños de Nuevo León y Coahuila

Este martes arrancó el proceso de vacunación en contra del COVID-19 en un par de estados del norte de México. Se trata de Nuevo León y Coahuila , a donde en días pasados habían arribado el tercer lote de las dosis de Pfizer/BiONtech, con unas 8 mil 775 unidades que arribaron al Aeropuerto de Monterrey, donde se quedaron algunas y otras fueron trasladadas vía terrestre a Saltillo.

En ambas entidades, este 29 de diciembre, se empezaron a aplicar las vacunas anticovid al personal de salud de primera línea de atención, aquellos que atienden directamente a los pacientes contagiados.

Nuevo León recibió por parte del gobierno federal mil 950 vacunas, mismas que las autoridades de ese estado señalaron serán repartidas equitativamente entre los hospitales que atienden a pacientes con COVID-19.

En un acto llevado a cabo en la IV Zona Militar de Monterrey, encabezado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y por el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, se detalló que de las mil 950 vacunas, mil 53 irían destinadas al personal IMSS, otras 68 para el ISSSTE, 16 más para los hospitales de Pemex, 134 para los de la Sedena, 332 para los hospitales privados y 302 más para los servicios de Salud del estado.

Cabe señalar que las dosis serán aplicadas en módulos instalados por el hospital militar y, según se prevé, en menos de tres semanas arribará una cifra similar de vacunas.

El Dr. Manuel De la O Cavazos reconoció el trabajo de los trabajadores de salud de Nuevo León, y también agradeció al gobierno federal por atender la petición del estado para recibir estas vacunas. No obstante, indicó que aún son muy pocas dosis, tomando en cuenta que en esa entidad hay 60 mil trabajadores de la salud. Precisamente por ese motivo hizo un llamado a la población para que no se baje la guardia ya que las vacunas recibidas no son muchas y hasta ahora solo se contempla su aplicación al personal de salud.

“Quiero pedirles que no se confíen, hoy estamos pasamos una situación crítica en Nuevo León, tenemos la ocupación hospitalaria más alta de toda la pandemia: mil 500 pacientes internados en todos los hospitales de Nuevo León”, advirtió el funcionario, ”estamos batallando, la vacuna llega en muy buen momento pero no es motivo de bajar la guardia porque se nos van a incrementar los decesos”.

Mientras que en Coahuila , el gobernador Miguel Ángel Riquelme, señaló que las dosis recibidas se aplicarán en cuatro sedes de esa entidad, en una proceso cuya logística estará a cargo del Ejército (como ya lo habían dado a conocer previamente las autoridades federales).

(Foto: EFE/Miguel Sierra)

La repartición de las vacunas en ese estado, por ciudades, será para Piedras Negras mil 950 dosis, para Monclova 975, mientras que para Torreón y Saltillo se destinarán 2 mil 925 dosis, para cada municipio.

El reclamo de Nuevo León

De la O Cavazos hizo especial énfasis en el agradecimiento al gobierno del presidente López Obrador luego de que hace un par de días el secretario de Salud de Nuevo León, criticó que esa entidad que fue a donde llegó el desembarque de vacunas contra COVID-19, solo se quedarían mirando su paso, ya que no serían aplicadas en ese estado, sino solo en Coahuila.

“Nos vamos a quedar como el chinito [’nomás milando’], o están aquí y se van a ir a Saltillo, ninguna en este momento será para los nuevoleoneses, espero que en poco tiempo lleguen”, dijo en ese momento el funcionario estatal sobre las 8 mil 775 dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech que arribaron al aeropuerto de Escobedo, procedentes de Bélgica.

“Debemos tener un trato justo y equitativo para la atención de todos los ciudadanos de este país, aquí también estamos sufriendo, tenemos personal médico y muchas personas vulnerables”, reclamaba entonces.

Maria Irene Ramirez la primera persona en México en recibir la vacuna Pfizer/BioNtech contra el COVID-19 (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

El pasado 24 de diciembre arrancó la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el país. Casi simultáneamente se inició el proceso en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Querétaro.

María Irene Ramírez de 59 años de edad, jefa de Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital ‘Rubén Leñero’ de la Ciudad de México, se convirtió en la primera persona en México en recibir la vacuna de Pfizer, contra el COVID-19, cuyo primer lote arribó este miércoles 23 de diciembre, con 3,000 dosis, a la capital del país.

