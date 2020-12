Jorge Campos podría contender para diputado federal

Fuentes bajo reserva del periódico EL Universal, afirman que el Partido Encuentro Solidario (PES) que busca postular a Jorge Campos Navarrete (Foto: Cuartoscuro)

Fuentes bajo reserva del periódico El Universal, afirman que el Partido Encuentro Solidario (PES) que busca postular a Jorge Campos Navarrete, el extraordinario arquero de los Pumas y la Selección Mexicana como diputado federal por uno de los dos distritos de la ciudad de Acapulco.

El Partido Encuentro Solidario es un partido relacionado con la derecha cristiana que fue fundado en febrero de este año, aunque fue hasta septiembre que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló su registro como partido político.

Este partido se formó a partir de las mismas bases políticas, es considerado como un sucesor directo del Partido Encuentro Social. El Partido Encuentro Social había perdido su registro al no contar con el porcentaje de votos necesario para seguir manteniendo el registro en el 2018. Cabe destacar que en dicho año formó una alianza electoral con el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El periodista Javier Alarcón entrevistó a Jorge Campos el día de hoy 27 de diciembre de 2020 y preguntó sobre sus intenciones políticas. Esta fue la pregunta del entrevistador: “¿No te ha inspirado el gober de Morelos para meterte a la política?”.

El ex arquero es comentarista deportivo, pero sueña con ser técnico (Foto: Cuartoscuro)

A lo cual, el exfutbolista contestó “fíjate que he tenido acercamientos. Andaba muy cerca, andamos lejos. No lo he pensado al cien por ciento, No lo he pensado bien, de repente me motiva, de repente no. No soy la persona que puede arreglar todo este mundo, pero Acapulco, Guerrero a lo mejor lo logro, con asesores. No sé, es difícil, pero nunca hay que decir que no a nada porque sino se te da vuelta todo. Vamos a seguir pensando”.

Javier Alarcón continuó con el siguiente comentario: “si te lanzas de gobernador por Guerrero, olvídate, es una votación histórica, arrasarías”.

A lo cual Campos contestó con la siguiente optimista afirmación: “no, claro que voy a ganar, si voy a ir es para ganar. A todos los partidos que voy, voy a ganar. Ya si pierdo es por error de la defensa”.

La organización política, Encuentro Solidario, ya había anunció que postulará al Adolfo “El Bofo” Bautista Herrera a diputado federal por el distrito de Guadalajara. “El Bofo”, fue un delantero desde 1998 hasta 2017, ganó dos liguillas, una con las Chivas rayadas del Guadalajara y otra con Pachuca. Al igual que Jorge Campos, también fue un seleccionado nacional, en donde jugó un total de 38 partidos y anotó 11 goles.

Hugo Eric Flores, dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario, dio a conocer que están abiertas las convocatorias para elegir a candidatos a cargos de representación popular (Foto: Cuartoscuro)

Jorge Campos Navarrete, originario de Acapulco, Guerrero, es considerado como uno de los mejores porteros de la historia del futbol mexicano. Ganó dos liguillas, una con Pumas y otra con Cruz Azul. Ha sido comentarista de TV Azteca durante varios años.

Con este “fichaje” de celebres exfutbolistas parece que el Partido Encuentro Solidario está buscando repetir la fórmula que utilizó, con éxito, en las elecciones del 2015, cuando postuló a Cuauhtémoc Blanco a la presidencia municipal de Cuernavaca. Es importante mencionar que en las elecciones del 2015 estaba registrado como Partido Encuentro Social.

Hugo Eric Flores, dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario, dio a conocer que están abiertas las convocatorias para elegir a candidatos a cargos de representación popular, dando a conocer que se les dará prioridad a los ciudadanos “de a pie”, sobre aquellos que tienen una carrera política ya consolidada.

