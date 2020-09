Negaron registro como partido político a México Libre, organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala

A través de las redes sociales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se negó el registro de la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.” como Partido Político Nacional.

La votación final fue de 7 consejeros a favor y 4 consejeros en contra, de acuerdo con los datos que compartió el INE a través de su Twitter oficial.

El partido es conocido como México Libre y es comandado por Margarita Zavala, ex primera dama de la República Mexicana, así como Felipe Calderón, ex presidente de México en el periodo 2012-2018.

“En virtud de que hay un 8.2% del ingreso en el que el INE no tiene claro su origen, decidí votar en contra del registro de la organización México Libre como partido político nacional”, escribió el Consejero Presidente Lorenzo Córdova.

Por su parte, Felipe Calderón reviró en su Twitter oficial: “Si querían negarle el registro a México Libre, señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener”.

Además, aseguró que Lorenzo Córdova miente y reveló que “nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados. Lo sabes, lo ocultaste. Es un día de vergüenza para ti, para el INE, para la memoria del gran Arnaldo, al que avergonzaría tu decisión”.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama publicó a través de sus redes sociales que defiende la autonomía del Instituto Nacional Electoral frente al gobierno y agregó:

Hoy voté contra los registros de Partido Encuentro Solidario y de México Libre por convicción propia. Nadie me presionó, menos del gobierno. Ni lo intentan, pues no me dejo influenciar. Voté en libertad.