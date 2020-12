Hipólito Mora, ex líder de autodefensas, registró precandidatura por el PES para la gubernatura de Michoacán

“Lo que me ha hecho distinto, sin tratar mal a nadie, es que siempre he hablado con la verdad. Siempre me he manejado así y lo voy a seguir haciendo... siempre he tratado de luchar por los demás y creo que haberlo hecho por tantos años, me pone en un lugar diferente a muchas personas”, declaró el precandidato (Foto: Alan Ortega/Cuartoscuro.com)

Hipólito Mora Chávez, ex líder de las autodefensas, se registró en acto simbólico como precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Encuentro Social (PES).

Después de modificar, sin previo aviso, la sede acordada, este sábado se realizó el registro de Mora Chávez como aspirante al gobierno de la entidad federativa mexicana. En presencia estuvieron otros militantes del Partido y de Tzitziqui Peña Belmonte, secretaria general.

“Lo que me ha hecho distinto, sin tratar mal a nadie, es que siempre he hablado con la verdad. Siempre me he manejado así y lo voy a seguir haciendo... siempre he tratado de luchar por los demás y creo que haberlo hecho por tantos años, me pone en un lugar diferente a muchas personas”, declaró.

Tras agradecer a los presentes “por la oportunidad”, afirmó que demostrará “con hechos y no solamente con palabras lo que quiero hacer”, de acuerdo con El Sol de Morelia.

Tzitziqui Peña Belmonte, secretaria general del PES, aseguró que el partido espera que los ciudadanos del estado de Michoacán estén preparados para el cambio: "para ser sujeto y no objeto del cambio"

El precandidato, en cuanto a su protagonismo en el movimiento armado de las autodefensas, señaló que él y “su gente” se vieron obligados a utilizar las armas para defender sus derechos civiles. No obstante, dijo que “ahora, por la vía de la política, tenemos que hacerlo diferente, con la intención siempre de que no haya violencia”.

La secretaria general del PES, por su parte, aseguró que el partido espera que los ciudadanos del estado de Michoacán estén preparados para el cambio: “para ser sujeto y no objeto del cambio”.

Alertó que si los ciudadanos siguen “jugando ese papel de ser objeto solamente de los políticos y los partidos de siempre, seguiremos en las mismas”.

Peña Belmonte, durante el acto, remarcó que el partido abrirá “candidaturas ciudadanas”. Además, esperan que entre las mismas se elija también a una mujer: “queremos seguir apostando por la equidad”, aseguró.

"Estamos hablando de que los cárteles ya rebasaron los extremos, que ya le perdieron el miedo a las autoridades. Estamos a lo que cárteles quieran hacer con los ciudadanía", dijo en entrevista vía telefónica con Infobae México

A principios de este mes, el Partido Encuentro Social reveló como su abanderado a la gubernatura de Michoacán a Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensas. En ese entonces, el ahora precandidato afirmó que las armas no son la vía para resolver los múltiples conflictos que existen en la entidad federativa.

Declaró, según Milenio, que recorrería todo el estado con un grupo de seguridad personal porque todavía “tiene muchos enemigos”.

Hipólito Mora Chávez, junto con José Manuel Mireles, fundó grupos de autodefensas en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec, el 24 de febrero del año 2013, para afrontar a la organización criminal Los Caballeros Templarios.

Declaró que recorrería todo el estado con un grupo de seguridad personal porque todavía "tiene muchos enemigos"

En 2019, el ex líder de los autodefensas de La Ruana, en Michoacán no dudó un minuto cuando se le pidió su opinión sobre la situación actual en el estado, después de que aparecieran en el municipio de Uruapan 18 personas colgadas de un puente, asesinadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Estamos hablando de que los cárteles ya rebasaron los extremos, que ya le perdieron el miedo a las autoridades. Estamos a lo que cárteles quieran hacer con los ciudadanía”, dijo en entrevista vía telefónica con Infobae México.

Justo fue en Uruapan, Michoacán, donde el 11 de diciembre de 2006 inició la llamado “guerra contra las drogas” que se mantuvo hasta el 30 de enero de este año, cuando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que era momento de transitar hacia la paz.

