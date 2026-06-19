México

Lotería Nacional homenajea a la AMACC por su 80 aniversario con sorteo especial

El legado de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se celebra con un billete conmemorativo y un premio mayor de 21 millones de pesos, marcando ocho décadas de impulso al cine mexicano

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Créditos: Lotería Nacional
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La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) cumple este 2026 ocho décadas como referente nacional en la defensa y promoción del cine mexicano, y la Lotería Nacional rinde homenaje a su legado con la develación de un billete conmemorativo.

El Sorteo Mayor No. 4019, que reconoce a quienes han impulsado la grandeza del cine nacional, entregará un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y se celebrará el martes 7 de julio de este año.

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La AMACC, fundada el 3 de julio de 1946 en la Ciudad de México, nace en pleno auge de la industria fílmica nacional.

Entre sus miembros fundadores destacan Raúl de Anda, Carlos Galván, Fernando Soler, Manuel Fontanals, Ignacio Fernández Esperón “Tatanacho”, Eduardo Hernández Moncada, Alejandro Galindo, Adela Formoso de Obregón Santacilia, Carlos Pellicer, Juan Manuel Torres y Gabriel Figueroa.

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La primera edición del Premio Ariel, creada por el escultor Ignacio Asúnsolo, se entrega el 15 de mayo de 1947 y desde entonces se considera símbolo de excelencia, libertad creativa y vocación artística.

La AMACC apuesta por nuevas generaciones de cineastas

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, subraya que el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce y promueve instituciones y expresiones culturales que fortalecen la memoria y el orgullo nacional.

Créditos: Lotería Nacional
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Al presentar el billete conmemorativo, Salomón afirma: “Celebramos a la Academia, celebramos a quienes han dedicado su vida a imaginar, crear y contar las historias que han dado rostro, voz y emoción a México. Y celebramos a las generaciones de creadoras y creadores que han hecho del cine mexicano una de las expresiones más admiradas de nuestra cultura”.

Durante el evento en el Teatro de Lotería Nacional, el presidente de la AMACC, Daniel Hidalgo, asegura que el compromiso de la institución para los próximos 80 años es inamovible.

“Seguir abriendo camino a las y los jóvenes cineastas, a esos jóvenes que hoy, en cualquier rincón del país, están filmando su primera película con una cámara prestada, con un teléfono, con lo que tengan a la mano. Ellos y ellas son los que mañana ocuparán estas sillas y formarán parte de nuestra historia”, recalco.

La actriz Dolores Heredia destaca que la comunidad fílmica es resultado de ocho décadas de historia. “Cada corte de edición, cada línea de diálogo escrita en el presente, carga con el eco de los que caminaron antes. Somos los herederos de una terquedad luminosa: la de seguir contando nuestras propias historias”.

Créditos: Lotería Nacional
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Un cine nacional diverso y en crecimiento

La AMACC difunde, investiga y preserva el desarrollo y la defensa de las artes y ciencias cinematográficas.

Su labor se refleja en la organización de ciclos de cine gratuitos, la participación en conversatorios y foros internacionales, la restauración de obras fundamentales, presentaciones editoriales, exposiciones abiertas y alianzas con instituciones como Filmoteca UNAM, IMCINE y Cineteca Nacional.

Créditos: Lotería Nacional
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El actor Juan Manuel Bernal reconoce que “nuestra cinematografía ya no le pertenece a una sola mirada ni a una sola ciudad. Hoy tenemos un cine con una profunda perspectiva de género; un cine potente y necesario hecho por mujeres; historias filmadas por personas de los pueblos originarios en sus propias lenguas, con su propia cosmogonía. Hoy los directores y directoras de los estados de la República están tomando la cámara para demostrarnos que México está lleno de historias”.

La AMACC forma parte de la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE), junto a organismos homólogos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

Créditos: Lotería Nacional
Créditos: Lotería Nacional

El objetivo es impulsar el quehacer fílmico en la región y fortalecer el cine mexicano en ascenso.

El billete conmemorativo, con tres millones 600 mil cachitos distribuidos en todo el país, ya está disponible en puntos de venta autorizados y en miloteria.mx.

Este homenaje reconoce a quienes hacen posible que la cinematografía nacional continúe creciendo y diversificándose rumbo a su próximo siglo.

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