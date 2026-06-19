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Quién es Jordan Silva, el exjugador de América y Cruz Azul que jugará en Europa

Después de un recorrido por varios clubes de la Liga MX, el zaguero tendrá una nueva oportunidad en el futbol del Viejo Continente

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Silva tendrá una segunda oportunidad en Europa. Mandatory Credit: Scott Wachter-USA TODAY Sports
Silva tendrá una segunda oportunidad en Europa. Mandatory Credit: Scott Wachter-USA TODAY Sports

Jordan Silva volverá a probar suerte en el futbol europeo. El defensa mexicano, que militó en clubes como América, Cruz Azul y Toluca, fue anunciado como nuevo jugador del Asteras Tripolis FC de Grecia, luego de concluir su etapa como capitán de Coyotes de Tlaxcala.

La noticia marca un nuevo capítulo en la carrera del zaguero de 31 años, quien tendrá una segunda experiencia en la Superliga griega tras haber defendido anteriormente los colores del OFI Creta.

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De promesa del futbol mexicano a vestir las camisetas de América y Cruz Azul

Nacido en Matehuala, San Luis Potosí, Jordan Silva debutó como profesional con Toluca, club donde rápidamente llamó la atención por sus condiciones como defensa central.

Su crecimiento lo llevó a formar parte de la Selección Mexicana Sub-23, con la que conquistó el Campeonato Preolímpico de Concacaf en 2015 y posteriormente disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016.

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Gracias a su proyección, dio el salto a Cruz Azul en 2017, aunque nunca logró consolidarse como un titular indiscutible. Posteriormente pasó por Xolos de Tijuana y tuvo un breve paso por América, equipo al que llegó en calidad de préstamo para el torneo Clausura 2022.

Jonathan "Cabecita" Rodríguez y Jordan Silva, en un Cruz Azul vs Xolos de la Liga MX (Foto: Cuartoscuro)
Jonathan "Cabecita" Rodríguez y Jordan Silva, en un Cruz Azul vs Xolos de la Liga MX (Foto: Cuartoscuro)

Aunque vestir la camiseta azulcrema representó uno de los momentos más importantes de su carrera, su estancia fue corta y regresó a Tijuana antes de continuar su trayectoria con Querétaro y Atlético de San Luis.

(Foto: Twitter @ClubAmerica)
(Foto: Twitter @ClubAmerica)

A lo largo de esos años, Silva fue perdiendo protagonismo dentro de la Liga MX, pese a haber sido considerado una de las promesas del futbol mexicano en sus primeros años como profesional.

Su segunda oportunidad en Europa

En 2024, cuando parecía que su carrera atravesaba uno de sus momentos más complicados, Jordan Silva recibió una oportunidad inesperada para emigrar al futbol europeo.

El defensa fichó con el OFI Creta, de la Superliga de Grecia, donde consiguió recuperar continuidad y disputar una cantidad importante de partidos durante la temporada.

Tras esa experiencia regresó a México para incorporarse a Coyotes de Tlaxcala, equipo de la Liga de Expansión MX. Ahí no solo recuperó regularidad, sino que también asumió el gafete de capitán y se convirtió en uno de los referentes del plantel.

Sin embargo, su estancia en Tlaxcala fue breve. El club anunció oficialmente su salida mediante un comunicado en el que informó que el defensa continuará su carrera profesional con el Asteras Tripolis FC, también de la primera división de Grecia.

(redes sociales)
(redes sociales)

La institución destacó el liderazgo de Silva durante su etapa con los Coyotes y aseguró que trabajó de manera conjunta con el futbolista para facilitar su regreso al extranjero.

Con este movimiento, Jordan Silva tendrá una nueva oportunidad de consolidarse en el futbol europeo, ahora con un club diferente dentro de la misma liga donde ya conoce el entorno y el nivel de competencia.

A sus 31 años, el exjugador de Toluca, Cruz Azul y América busca escribir uno de los capítulos más importantes de su carrera.

Después de un recorrido con altibajos en la Liga MX y una primera experiencia positiva en Grecia, el defensa mexicano vuelve al futbol europeo con el objetivo de mantenerse en el máximo nivel y demostrar que todavía tiene mucho por aportar dentro y fuera de la cancha.

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