Peso Pluma se atreve a dar un paso para olvidar a Kenia Os, tras dos semanas de terminar

Peso Pluma y Kenia Os terminaron tras un par de años de relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales detectaron un cambio inesperado en el perfil de Peso Pluma: el cantante eliminó todas las imágenes en las que aparecía junto a Kenia Os. La decisión del intérprete llegó casi dos semanas después de que ambos anunciaron el final de su relación sentimental.

En contraste, Kenia Os optó por borrar el rastro digital de su vínculo amoroso de manera casi inmediata tras hacerse pública la separación. Esta diferencia en los tiempos llamó la atención entre los seguidores de ambos artistas.

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Hasta ahora, no existe información oficial sobre las razones que llevaron a la pareja a poner fin a su historia juntos. Los motivos detrás de la ruptura siguen siendo un misterio, aunque en diversos espacios digitales se especula con insistencia sobre una supuesta infidelidad o una traición como detonante.

Kenia Os borró las fotos con PP casi de forma inmediata, él tardó dos semanas (Foto: Instagram/ Peso Pluma)

La noticia de la eliminación de las fotografías no pasó desapercibida para los usuarios de plataformas como Instagram y Twitter. Fueron precisamente ellos quienes advirtieron primero la desaparición de las imágenes y contribuyeron a viralizar la actualización en el perfil de Peso Pluma.

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La relación entre ambos cantantes había sido compartida con frecuencia en sus cuentas personales, lo que generó miles de reacciones entre sus seguidores. El hecho de que ya no queden recuerdos digitales en los perfiles de ninguno evidencia el cierre definitivo de una etapa, según la percepción de sus fans.

Hasta la fecha, ni Peso Pluma ni Kenia Os han emitido comentarios públicos sobre los rumores que circulan en internet. La ausencia de explicaciones oficiales mantiene abiertas las especulaciones y sostiene la atención sobre ambos artistas en el entorno digital.

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La confirmación del fin de la relación de Peso Pluma y Kenia Os

La artista eligió sus redes sociales para confirmar la noticia. (IG Kenia OS)

Kenia Os confirmó que terminó su relación con Peso Pluma y pidió respeto a su privacidad, una definición que cerró semanas de versiones sobre una ruptura y que volvió a colocar su vida personal bajo atención pública.

La respuesta de la intérprete quedó asentada en un comunicado difundido en redes sociales, firmado por ella y por Hassan, nombre de pila del cantante. Ahí sostuvieron que la separación ocurrió “con amor, respeto y en los mejores términos”, según el mensaje publicado por Kenia Os.

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La cantante también fijó la parte central del anuncio: ya no mantiene una relación sentimental con el intérprete de “Ella baila sola”. Hasta esa publicación, el tema se movía entre versiones sobre una crisis y especulaciones alimentadas tras un episodio con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia y Hassan”, escribió la artista en su comunicado.

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La entrevista que reavivó las versiones sobre una posible infidelidad

Kenia OS interpreta sus éxitos ante una multitud eufórica durante su actuación en el festival Tecate Emblema 2026 en el Estadio GNP. (Merary Nuñez)

Varios días después del anuncio, la controversia siguió cuando Kenia Os habló con Elle sobre su visión de la infidelidad dentro de sus relaciones amorosas. Esas declaraciones fueron interpretadas en redes y en la conversación pública como una posible indirecta para su expareja.

“Creo que las acciones buenas que hagas en tu vida repercuten de manera positiva, y también las malas. En mí el karma es rapidito. Si estoy haciendo algo malo, se me regresa, pero al instante. Entonces, lo cuido muchísimo, creo que por eso siempre he sido muy fiel a todas mis parejas, a todo mi equipo… Nunca he sido una persona de traicionar, porque me da mucho miedo que me vuelva en contra”, dijo Kenia Os a Elle.

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