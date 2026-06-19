Cuadro a cuadro, así fue el primer gol de Luis Romo en una Copa del Mundo

Luis Romo marcó el primero de México ante Corea del Sur. REUTERS/Paul Childs

Luis Francisco Romo Barrón, futbolista que pidió una oportunidad a Javier Aguirre para ser titular en el duelo contra la Selección de Corea del Sur, apareció en el momento justo para clavar la pelota en la puerta de los Tigres de Oriente y ser, provisionalmente, el héroe que la Selección Mexicana pedía a gritos en el estadio Guadalajara.

El jugador mexicano que se coronó campeón con Cruz Azul, que pasó a jugar con el Club de Futbol Monterrey Rayados y hoy forma parte de las Chivas Rayadas del Guadalajara, en el feudo que lo ve destellar talento futbolístico, esta noche se busca consolidar con la Selección Mexicana tras conseguir su primera anotación en una justa mundialista.

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Romo esperó una ocasión clara de gol para finiquitar la valla surcoreana. Es por eso que se lanzó al ataque en el arranque del segundo período. El centrocampista, fiel a su estilo, aceleró el paso y aguantó sobre los linderos del área en caso de existir un serio rebote con olfato de gol.

Corea se plantó bien en defensa, sin embargo el portero, Kim Seung-Gyu, cometió el oso del Mundial 2026 al salir con inseguridad por los aires al sentir la presión nacional. El arquero ya tenía la redonda en su dominio, pero se le escurrió de los guantes.

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Luis Romo anotó contra Corea del Sur en el estadio Guadalajara. REUTERS/Daniel Becerril

El rebote quedó a merced de Luis Romo Barrón, que nada más tuvo que empujar el balón hacia las redes, haciendo estallar el estadio Guadalajara y toda la República Mexicana por el suspenso que había en la Perla Tapatía ante el dominio y peligrosidad de la ofensiva asiática.

De esta manera Luis Romo se añade a la lista de los seleccionados mexicanos que han marcado gol en alguna de las 23 ediciones oficiales de la Copa del Mundo. Tal como ocurrió hace siete días con Raúl Alonso Jiménez, quien se estrenó en Copas del Mundo ante Sudáfrica, Romo también hizo lo propio frente a Corea del Sur en la que es su segunda casa.

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Luis Romo en Selección Mexicana absoluta

Luis Romo, mediocampista sinaloense, tiene 30 años y ha sido internacional con México en 62 ocasiones hasta el Mundial 2026. Forma parte de la convocatoria de la Selección Mexicana bajo la dirección de Javier Aguirre. En el proceso mundialista jugó 13 partidos y acumuló 789 minutos, en su mayoría ingresando de cambio.

Logros de Luis Romo con la Selección Mexicana

Romo también fue parte del equipo olímpico que obtuvo la medalla de bronce en Tokio 2021 y ha sido recurrente en las convocatorias nacionales. En el Mundial de Qatar 2022 fue convocado pero no disputó minutos.

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En 2026, su papel es mucho más relevante y es considerado uno de los hombres de confianza del Vasco Aguirre por su versatilidad en el mediocampo y en la defensa.

Luis Romo ha ganado lo siguiente con selecciones nacionales de México:

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 . Luis Romo formó parte de la selección sub-23 que consiguió el tercer lugar en el torneo olímpico de futbol varonil.

Campeón de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023: México ganó el título en junio de 2023 y Luis Romo Barrón fue parte del plantel azteca.

Secuencia del gol de Luis Romo

Luis Romo rompió el cero en Guadalajara. REUTERS/Paul Childs

Luis Romo encaja el balón en la meta de Corea. REUTERS/Paul Childs

Luis Romo marcó el primero de México ante Corea del Sur. REUTERS/Paul Childs

Luis Romo consiguió el gol de México. REUTERS/Paul Childs

Luis Romo tiene a México adelante en el marcador. REUTERS/Paul Childs

Luis Romo le puso el primero a México en su duelo contra Corea del Sur. REUTERS/Paul Childs

La Selección Mexicana por fin logra el gol contra Corea del Sur. REUTERS/Paul Childs