Anthony Fauci advirtió que “lo peor de la pandemia está aún por llegar a Estados Unidos”

El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci. EFE/EPA/ERIN SCOTT/Archivo

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió este domingo de un “repunte” de los contagios de coronavirus tras las fiestas de Navidad y pese al inicio de la campaña de vacunación hasta el punto de que considera que lo peor de la pandemia podría estar aún por llegar.

Fauci ha sido interrogado durante una entrevista en la CNN por si creía que “lo peor está aún por llegar”. “Lo creo”, ha afirmado. “Es muy probable que haya un repunte después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, explicó.

“Estamos en un momento crítico. Podría haber más presión sobre el sistema con un repunte postvacacional. Los viajes, las reuniones y los cálidos nuevos propósitos de estar juntos en fiestas... Es muy duro para la gente no hacerlo”, afirmó.

El propio Fauci fue vacunado el pasado 22 de diciembre y aseguró que se encuentra bien. “Lo único que me pasó fue seis o diez horas siguientes a la vacunación, cuando empecé a sentir un poco de dolor en el brazo. Duró unas 24 horas, quizá algo más. Después desapareció por completo. No he sufrido ningún otro tipo de efecto nocivo”, aseguró.

Foto del Dr. Anthony Fauci preparándose para recibir la vacuna de Moderna pra el coronavirs en Bethesda. (Patrick Semansky via REUTERS)

En cuanto a la cepa británica del coronavirus, Fauci indicó que “no parece” que la gente enferme más gravemente y subrayó que “los virus mutan mucho”.

“Evidentemente es algo que nos tomamos muy en serio y siempre es preocupante que haya una mutación, pero creo que la población americana debe recordar y asumir que son virus ARN y que mutan continuamente. La mayoría de estas mutaciones no tienen ninguna importancia funcional”, explicó.

Está estudiándose también la eficacia de las vacunas contra esta nueva cepa. “¿Escapa a la protección inducida por las vacunas que estamos utilizando ahora mismo? No parece que sea el caso”, ha indicado.

En otro orden de cosas, Fauci ha opinado que el presidente estadounidense, Donald Trump, “debería vacunarse”. “La decisión de si se vacuna depende de él y del médico de la Casa Blanca (...). Mi recomendación, ya lo he dicho en otras ocasiones, es que yo sí le vacunaría. Sigue siendo el presidente de Estados Unidos. Una persona de importancia crítica”, afirmó. Trump tiene ahora mismo 74 años y ya pasó el coronavirus hace unas semanas.

En las últimas 24 horas contabilizadas, Estados Unidos registró 8.353 nuevos casos y 96 muertes por coronavirus, con lo que suma en total 18.985.937 casos y 332.012 decesos por la nueva enfermedad.

(Con información de Europea Press)

