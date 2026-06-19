México

Habrá funciones gratuitas de lucha libre por Día del Padre: dónde y a qué hora serán

La capital ofrece opciones sin costo para festejar en familia este 21 de junio, con combates desde el mediodía y una exhibición vespertina dentro del Festival Taquero

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Luchador enmascarado Tempo suspendido en el aire, con los brazos extendidos, sobre un ring de lucha libre con público borroso al fondo.
Las demarcaciones de Cuajimalpa y Tlalpan confirmaron sus respectivos eventos sin costo de entrada, pensados para familias con niños y adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México ofrece este domingo 21 de junio funciones gratuitas de lucha libre en al menos dos alcaldías para celebrar el Día del Padre, en una jornada que también incluye conciertos y la transmisión de cuatro partidos del Mundial FIFA 2026.

Las demarcaciones de Cuajimalpa y Tlalpan confirmaron sus respectivos eventos sin costo de entrada, pensados para familias con niños y adultos.

Cartel de lucha libre con dos enmascarados, azul y rosa. Texto: Lucha Padre, Domingo 21 de junio, Faltan 03 Días, Cuajimalpa de Morelos, Entrada Libre
Un cartel promocional anuncia la celebración del evento de lucha libre Lucha Padre en la Explanada de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos el domingo 21 de junio, recordando que faltan tres días para su realización con entrada libre. (Alcaldía Cuajimalpa)

Cuajimalpa: cinco luchas y cartelera completa desde el mediodía

Cinco máscaras de lucha libre de colores azul, rojo, verde y blanco están colocadas en el suelo de un ring con cuerdas rojas y blancas.
a cartelera contempla cinco combates. El estelar enfrenta a Oro Jr. y Relámpago contra Penta Black y Rock Power. La semifinal es de relevos mixtos: Brillo de Luna y Paladín vs. Guerrera Isis y Vipel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alcaldía Cuajimalpa realiza su función a las 12:00 horas en la explanada de la demarcación, con entrada libre para todo el público. El evento fue convocado por el alcalde Carlos Orvañanos Rea.

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La cartelera contempla cinco combates. El estelar enfrenta a Oro Jr. y Relámpago contra Penta Black y Rock Power. La semifinal es de relevos mixtos: Brillo de Luna y Paladín vs. Guerrera Isis y Vipel.

Los encuentros restantes completan la tarde: Lirio de Plata y Renzo vs. Coronel de la Muerte y Mortexx King; Lady Soria y Bruja Aztrik vs. Miss Coral y Shira Rock; y en la apertura, Rexner y Delrio contra Celestik y Orion.

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Tlalpan: exhibición vespertina dentro del Festival Taquero

Un padre sentado en un sofá con sus dos hijos, con regalos como una taza, camisetas, un balón de fútbol y un portaretratos sobre una mesa frente a ellos.
El acceso al festival es libre los tres días, de 10:00 a 20:00 horas. La lucha libre antecede al cierre musical del día: Aarón y Su Grupo Ilusión sube al escenario a las 19:00 horas en la Explanada de la alcaldía (Francisco I. Madero 10). (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sur de la ciudad, la Alcaldía Tlalpan suma una exhibición de lucha libre a las 16:00 horas en la Plaza del Bolero (calle Moneda, Tlalpan Centro 1), como parte de la programación del domingo del Festival Taquero “El Fin Más Padre”.

El acceso al festival es libre los tres días, de 10:00 a 20:00 horas. La lucha libre antecede al cierre musical del día: Aarón y Su Grupo Ilusión sube al escenario a las 19:00 horas en la Explanada de la alcaldía (Francisco I. Madero 10).

Este video promocional de la Alcaldía Tlalpan documenta un festival comunitario. Se observan dos personas caminando en un parque adornado con banderas, banderines y una gran esfera decorativa de colores. Hay bandejas de comida caliente con guisados y embutidos. Una multitud se congrega por la noche frente a un quiosco iluminado, algunos grabando con teléfonos. El evento incluye entretenimiento y oferta gastronómica. Se muestra el logo oficial de la Alcaldía Tlalpan.

La lucha libre, patrimonio cultural de la Ciudad de México

Puesto de mercado lleno de máscaras de lucha libre de múltiples colores, colgando y apiladas. Un hombre con delantal manipula una máscara plateada. Gente en el fondo.
Su elemento más reconocible es la máscara. Lejos de ser un accesorio, representa la identidad del luchador y se vincula simbólicamente con tradiciones prehispánicas. Perderla en una “lucha de apuestas” se considera la máxima derrota de una carrera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lucha libre mexicana tiene sus raíces formales en 1933, cuando Salvador Lutteroth fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre — hoy el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) — e inauguró la Arena México. Desde entonces, el deporte-espectáculo se desarrolló con un estilo propio: acrobacias aéreas, llaves a ras del piso y el uso de las cuerdas, técnicas que otros países adoptaron con el tiempo.

Su elemento más reconocible es la máscara. Lejos de ser un accesorio, representa la identidad del luchador y se vincula simbólicamente con tradiciones prehispánicas. Perderla en una “lucha de apuestas” se considera la máxima derrota de una carrera.

En los años 50, figuras como El Santo y Blue Demon proyectaron la lucha libre al cine, convirtiéndola en un género de la industria cultural mexicana. En julio de 2018, el Gobierno de la Ciudad de México la declaró patrimonio cultural inmaterial de la capital. En 2016, el Senado estableció el 21 de septiembre como Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, en conmemoración de la primera función de Lutteroth en 1933.

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) la describen como una práctica cultural “con tintes casi religiosos”, en la que rudos y técnicos simbolizan el bien y el mal ante un público que, desde sus orígenes, provino de las clases populares de la ciudad.

El Día del Padre, entre el ring y el Mundial

Ilustración de un luchador enmascarado azul y blanco, brazos levantados. Rodeado por un cuadrilátero brillante, nubes y máscaras difuminadas al fondo.
El Día del Padre en México se celebra cada tercer domingo de junio y no es feriado oficial bajo la Ley Federal del Trabajo (LFT). Al caer en domingo, las familias pueden asistir sin restricciones de jornada laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo la lucha libre comparte agenda con cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026, transmitidos de forma gratuita en el Fan Fest del Zócalo capitalino desde las 9:00 horas, con acceso por calle 20 de Noviembre.

El Día del Padre en México se celebra cada tercer domingo de junio y no es feriado oficial bajo la Ley Federal del Trabajo (LFT). Al caer en domingo, las familias pueden asistir sin restricciones de jornada laboral.

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