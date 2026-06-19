SEP exhorta a docentes en paro a regresar a las aulas para cerrar el ciclo 2025-2026

Mario Delgado Carrillo afirmó que el objetivo de la SEP es garantizar el derecho a la educación en las 32 entidades. | Presidencia

La SEP llamó a comunidades educativas de todo el país a cerrar el ciclo escolar 2025-2026 de forma ordenada y a que las y los docentes en paro regresen a clases para evitar afectaciones al aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con un comunicado emitido este 18 de junio.

El titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que el objetivo es garantizar el derecho a la educación en las 32 entidades.

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