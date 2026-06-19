Embajador de EEUU se suma al apoyo al Tri ante Corea del Sur: “¡Vamos México!”, aunque apuesta por el triunfo estadounidense

Ronald Johnson envía mensaje de apoyo al Tri previo al duelo ante Corea del Sur.

En la antesala del partido entre México y Corea del Sur, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó públicamente su apoyo a la Selección Mexicana.

A través de un video difundido en las redes sociales oficiales de la Embajada estadounidense, el diplomático apareció junto a su esposa, Alina Johnson, portando la camiseta del combinado nacional mexicano y enviando un mensaje para el encuentro disputado en Guadalajara.

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“Que gane México hoy y mañana que ganen los Estados Unidos”, expresó Johnson con un tono amistoso, combinando el respaldo al Tricolor con el deseo de éxito para la selección de su país en su respectivo compromiso mundialista.

Embajador estadounidense muestra apoyo a México sin dejar de respaldar a su selección.

Ronald Johnson combina apoyo a México con respaldo a su selección

El mensaje fue acompañado por una publicación en la que el embajador escribió: “¡Vamos México! And tomorrow, the U.S. wins! 🇺🇸”, haciendo referencia a los encuentros que ambas selecciones disputan durante esta etapa del torneo.

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La publicación llamó la atención entre aficionados mexicanos debido a que, aunque se trata de un representante del gobierno estadounidense, decidió mostrar simpatía hacia el equipo nacional en uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

El gesto también reflejó el ambiente de cordialidad que ha rodeado a la Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, una edición histórica que reúne a 48 selecciones y que se desarrolla en los tres países de Norteamérica.

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México busca asegurar su pase a los 16avos de final

El encuentro frente a Corea del Sur representa una prueba decisiva para el equipo dirigido por Javier Aguirre. Tras iniciar el torneo con una victoria sobre Sudáfrica, el Tricolor llegó al compromiso con la posibilidad de asegurar matemáticamente su clasificación a la siguiente ronda.

Una victoria no solo garantizaría el boleto a los 16avos de final, sino que además acercaría a México al liderato del Grupo A, una posición que podría ofrecer ventajas importantes en la fase eliminatoria.

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México busca asegurar su pase a los 16avos de final ante Corea del Sur. REUTERS/Daniel Becerril

Lo que está en juego para la Selección Mexicana

Ganar ante Corea del Sur asegura la clasificación a los 16avos de final .

El liderato del Grupo A permitiría disputar la siguiente ronda en el Estadio Azteca .

Como primer lugar, México enfrentaría a uno de los mejores terceros lugares del torneo.

Un segundo puesto obligaría al equipo a viajar a Los Ángeles para la fase eliminatoria.

La diferencia de goles podría ser determinante en la definición de la posición final del grupo.

Posibles rivales de México en la fase eliminatoria

De acuerdo con los escenarios proyectados para el nuevo formato mundialista, si México concluye como líder de su sector, disputaría los 16avos de final el próximo 30 de junio en el Estadio Azteca.

España, Brasil y Uruguay aparecen entre los posibles rivales de México en la fase eliminatoria. REUTERS/Daniel Becerril

En ese caso, el rival surgiría de entre los mejores terceros lugares de diversos grupos. Entre las posibilidades aparecen selecciones de gran tradición como España, Uruguay, Brasil o Marruecos, dependiendo de cómo concluyan las posiciones en sus respectivas zonas.

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Por el contrario, si el conjunto mexicano avanza como segundo lugar, su siguiente partido se celebraría en el SoFi Stadium de Los Ángeles frente al segundo clasificado del Grupo B.

Mundial 2026 fortalece la cooperación entre México, EU y Canadá

El mensaje de Johnson no es un hecho aislado. Días antes del arranque del Mundial, el embajador destacó la importancia de la colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá para organizar la mayor Copa del Mundo de la historia.

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El Mundial 2026 refuerza la colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá. REUTERS/Mandel Ngan/File Photo

En aquella ocasión subrayó que el futbol tiene la capacidad de unir naciones y afirmó que el torneo representa una muestra de amistad, coordinación y objetivos compartidos entre los tres países anfitriones.

Mientras millones de aficionados siguen el desarrollo del Mundial 2026, el respaldo del diplomático estadounidense al Tricolor se convirtió en una muestra simbólica del espíritu de cooperación que busca proyectar la organización conjunta del campeonato, aunque sin dejar de lado la rivalidad deportiva y el deseo de ver triunfar a su propia selección.

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