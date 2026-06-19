Alito Moreno critica que la alcaldesa de Tenancingo simulara un autosecuestro para encubrir un presunto desfalco

Alito Moreno acusó que la alcaldesa de Tenancingo simula un autosecuestro para encubrir el presunto robo de 40 millones de pesos del erario municipal. Crédito: CEN del PRI

Alejandro “Alito” Moreno acusó que la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, simuló un “autosecuestro” para encubrir el presunto robo de 40 millones de pesos del erario municipal, de acuerdo con una publicación del dirigente nacional del PRI en X este18 de junio.

En su mensaje, el priista sostuvo que la edil habría montado una falsa privación de la libertad y una exigencia de rescate por la misma cantidad faltante en las cuentas del municipio. “Simular un autosecuestro para cubrir un desfalco es una mentada de madre”, escribió Moreno.

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El presidente del PRI afirmó que el caso muestra “la descomposición política que ha provocado MORENA” y pidió que “caigan todos los responsables y que paguen por sus delitos”, al señalar que el desfalco habría quitado recursos “a la seguridad, a los servicios y a las familias de Tenancingo”.

A su vez, Moreno aprovechó para criticar a los mlitantes de Morena: “¡Esto es el colmo de la burla, el cinismo y el abuso de los narcopolíticos de MORENA! Además de rateros, son unos corruptos y desalmados. (...) Mientras miles de familias sufren la inseguridad todos los días, a estos buenos para nada se les ocurrió utilizar el miedo y la violencia para encubrir sus propios robos."

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Fiscalía del Edomex obtiene audiencia para imputar a la alcaldesa de Tenancingo por la presunta simulación de un secuestro

Nancy Nápoles Pacheco aseguró que se trata de un asunto político en su contra. Video: Facebook / Nancy Nápoles

La FGJEM obtuvo audiencia para imputar a Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, por su presunta participación en la simulación de un secuestro denunciado el 31 de mayo de 2026, un caso que, según la propia Fiscalía mexiquense, podría resolverse con trabajo comunitario o escalar hasta una pena de prisión si un juez concluye que no actuó como supuesta víctima, sino como parte de la planeación y ejecución del montaje para exigir 40 millones de pesos.

Fue fijada la audiencia para el próximo 9 de julio, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). En esa diligencia, el juez de control definirá si existen elementos para atribuirle una responsabilidad penal y bajo qué figura jurídica debe analizarse su conducta.

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Según la autoridad ministerial, la investigación se sostiene en entrevistas, análisis de videograbaciones y seguimiento de comunicaciones telefónicas. Con ese material, la Fiscalía plantea que el hecho no ocurrió como fue denunciado en un primer momento, sino que habría sido un montaje para simular un secuestro y reclamar dinero.

La FGJEM sostuvo que la funcionaria habría participado en la organización del esquema junto con otras cinco personas. Esa hipótesis todavía debe ser revisada por un juez, que será quien determine si la participación atribuida se acredita dentro del proceso.

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La ley prevé desde trabajo comunitario hasta 16 años de prisión

La Ley General en Materia de Secuestro prevé hasta 700 jornadas de trabajo comunitario si el caso se clasifica como simulación de secuestro por fingir ser víctima. Foto: Facebook / Nancy Nápoles

El punto central del caso está en la forma en que se clasifiquen los hechos, según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. El artículo 13 contempla la simulación de secuestro cuando una persona finge ser víctima del delito, y en ese supuesto prevé hasta 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

La disposición 14 de esa misma ley aplica cuando existe participación en la simulación, en la organización del hecho o en la exigencia de recursos, según la FGJEM. En ese escenario, las penas pueden alcanzar hasta 16 años de prisión.

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A solicitud de su presidenta nacional, Morena abre un proceso sancionador ordinario contra Nancy Nápoles a

Morena inició un procedimiento sancionador contra Nancy Nápoles Pacheco y analiza suspenderle derechos partidarios como alcaldesa de Tenancingo. Crédito: Facebook - Nancy Nápoles Pacheco

Morena inició un procedimiento contra Nancy Nápoles para suspenderle derechos partidarios.

El partido dio a conocer en un comunicado que su presidenta nacional, Ariadna Montiel Reyes, solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el inicio de un procedimiento sancionador ordinario contra la edil. El partido señaló que la comisión ya sesionó y acordó abrir el debido proceso, además de analizar medidas cautelares relacionadas con la suspensión de sus derechos partidarios.

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