En 2021 llegarán casi 200 millones de vacunas a México, aseguró Jesús Ramírez Cuevas

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, afirmó que México contará con 197.9 vacunas contra la enfermedad de coronavirus en 2021.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario indicó que esto se logrará gracias a los contratos que la administración federal sostiene con las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Cansino Biologics, así como el acuerdo Covax de la Organización Mundial de Salud (OMS).

Aunado a esto, dio a conocer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también está interesado en acordar la distribución de la vacuna rusa y alemana en el país.

El @GobiernoMX ha firmado acuerdos para asegurar millones de vacunas vs el COVID-19 a todos los mexicanos. En 2021 llegarán 34 millones de vacunas de Pfizer; 77.4 millones de Astra Zeneca; 35 millones de Cansino; 51.5 millones de Covax. Además se busca traer la rusa y la alemana

El pasado 24 de diciembre, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Secretaría de Salud federal (SSa), ente otros funcionarios, se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir el primer lote de antígenos producidos por Pfizer y BioNTech.

Sin embargo, contrario a lo prometido, las autoridades informaron que únicamente habían llegado 3,000 vacunas. Al otro día comenzó la aplicación del antídoto a algunos integrantes del personal de salud en la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo.

Posteriormente, la mañana del pasado sábado, el país recibió un par de cargamentos más. Con ellos, ya son tres lotes los que pisan territorio nacional.

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SRE, dio a conocer que el “el tercer cargamento llegó a Monterrey a las 09:15 horas. Con ello, la vacunación iniciará en el norte de la República conforme a lo previsto en el Plan en curso a cargo de la Secretaría de Salud”.

Este domingo el presidente López Obrador envió un mensaje al pueblo de México. El mandatario señaló que su gobierno no se opondrá a que la iniciativa privada adquiera el antígeno en el extranjero y después lo distribuya en país; sin embargo, los esfuerzos de su administración están enfocados en comprar las dosis necesarias para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita.

Si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna. Nosotros lo que estamos haciendo es comprando toda la vacuna que se necesita, para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita, nada más que en su momento, no porque yo tenga dinero voy a vacunarme primero o porque soy político o influyente, así no es la cosa