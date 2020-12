Vallas antes que cubrebocas: López Obrador tiene una separación física hasta con su gabinete más cercano

(Twitter)

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a impulsar, este fin de semana, una polémica que lo ha perseguido desde que la pandemia del COVID-19 se adentró en México: su postura laxa respecto al uso del cubrebocas.

Y es que la noche de este sábado, el mandatario publicó en su cuenta de Twitter algunas fotografías de una reunión con varios miembros de su gabinete de gobierno y otros gobernantes, como la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En ella, destacó el presidente, se encontraban tratando el tema de la ocupación hospitalaria por el virus, así como la organización y detalles de la campaña de vacunación recién arrancada.

“Nos reunimos con la jefa de Gobierno e integrantes del sector salud federal. Evaluamos el plan de ampliación de camas, equipos y médicos para la ciudad y otras entidades, así como la segunda entrega de vacunas y aplicación a partir de mañana al personal médico que atiende COVID”, señala el tuit de la cuenta oficial en Twitter de AMLO.

(Twitter)

Y aunque claramente en las imágenes se observa una distancia tomada, del presidente a los demás presentes, de acuerdo a las reglas sanitarias de protección, los usuarios no tardaron en reclamar que el mandatario no estaba haciendo uso del barbijo.

“Ojalá entendiera el ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗᵉ López, lo mucho que ayudaría que pusiera el ejemplo de usar cubrebocas. Pero su imbecilidad es infinita”.

“Una reunión con el Sector Salud para planear apoyo por el Covid-19 y con el peor ejemplo posible... en la imagen solo dos personas usan cubrebocas”.

“Por respeto al pueblo y para sus seguidores, que lo que ven de usted, lo hacen PONGASE EL CUBREBOCAS”.

Ante este tipo de críticas, la respuesta más común del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se ha vuelto más que conocida: él, sostiene, sigue las recomendaciones que el secretario y el subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, respectivamente, le han dado, como la sana distancia y lavarse la manos continuamente.

“Me dicen López-Gatell y Alcocer no es indispensable, hay otras medidas, y yo pienso que es mejor la sana distancia y cuidarnos” , dijo recientemente, en su conferencia de prensa matutina del 2 de diciembre.

(Foto: EFE/ José Méndez/Archivo)

En otras declaraciones ha resaltado la importancia de la sana distancia, de quedarse en casa... pero omite hablar del barbijo. “Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo pues toda la estrategia para llevar la pandemia, desde el principio lo que me han recomendado es que guarde la sana distancia , eso es lo más importante, y el aseo, que me lave las manos, y cuidarnos, que eso es lo fundamental”, señaló en dicha ocasión.

Aunque el mismo López Obrador ha explicado en múltiples ocasiones, que no usa el cubrebocas en las “mañaneras”, puesto que en el recinto en el que se llevan a cabo se puede guardar la “sana distancia”; y si se le ha visto portarlo en lugares donde es obligatorio por no poder cumplir con dicho requerimiento, como al viajar en avión; la polémica sigue.

Y en tanto, el que ya se deslindó de la postura del mandatario mexicano es, precisamente, el vocero de la estrategia del gobierno contra el COVID-19, Hugo López-Gatell.

Hugo López-Gatell (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Hace unos días en un video de Tik Tok, cuestionarion al subsecretario: “¿Y por qué el presidente no lo usa (el cubrebocas)? es obvio que es responsabilidad de cada quien, pero el debería de actuar de acuerdo a la norma”.

Entonces Hugo López-Gatell se limitó a contestar:

“Esa pregunta, por favor hágansela al presidente directamente. Yo entró a las conferencias de todos los días a las 7 (19:00 horas) con cubrebocas, doy el saludo con cubrebocas, me lo quito para dar la conferencia porque estoy a sana distancia de todos los demás, y me lo pongo al cerrar para promover el cubrebocas, son dos cosas; pregúntenselo a él, yo no voy a responder por él ”.

Pero el presidente López Obrador dejó clara su postura desde el pasado julio cuando declaró: “Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapaboca” .





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Me dicen López-Gatell y Alcocer que no es indispensable”: AMLO reiteró por qué no usa cubrebocas

Secretaría de Salud ya firmó el convenio con Pfizer para la vacuna de COVID-19

“Se lo dice a todo el mundo”: López-Gatell habló sobre llamado de la OMS a México para tomar el COVID-19 “en serio