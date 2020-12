Empresarios podrán comprar vacunas contra el COVID-19 en el extranjero, aseguró López Obrador

AMLO dijo que sí se podrá comprar la vacuna contra el COVID (Foto: Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la iniciativa privada tendrá la capacidad de comprar vacunas en el extranjero.

A través de un video difundido en las redes sociales oficiales del jefe del ejecutivo federal, este domingo 27 de diciembre, AMLO dijo que se valoró la estrategia de vacunación y que los privados podrán comprar el inoculante al extranjero y no al gobierno de México.

“Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias. Claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero nosotros no tenemos ningún impedimento, es decir, para que se venda la vacuna, que se compre afuera” , remarcó el mandatario nacional, en el sentido de que sean firmas privadas las que establezcan negociaciones con los laboratorios que desarrollaron su propia vacuna y no con el Estado mexicano.

También refirió que se es empático con quienes han criticado los tiempos de aplicación de la vacuna, de acuerdo a los calendarios oficiales, la jornada de vacunación terminaría hasta marzo del 2022, por lo cual refirió que esta tardanza obedece a las poblaciones de mayor vulnerabilidad.

La vacuna es aplicada al personal médico de México (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

“Nosotros sí, lo que estamos haciendo, es comprando toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita, nada más que en su momento, no porque ‘yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero o yo soy político, soy influyente y me vacuno primero’ . No, así no es la cosa”, abundó.

Cabe recordar que el pasado miércoles 23 de diciembre, arribó a México el primer lote de vacunas contra la nueva cepa de coronavirus. Con una ceremonia de bienvenida, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud (SSa); y Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manifestaron su alegría por la llegada del inoculante al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Sin embargo, Alcocer Varela señaló que aunque esto sea una buena noticia, el gobierno y el pueblo de México no deben de bajar la guardia, pues hasta que el fármaco no esté aplicado a la población, el COVID-19 continuará siendo un peligro para la población. Por ese motivo insistió en que la ciudadanía aplique las recomendaciones de confinamiento e higiene para poder evitar botes descontrolados de SARS-CoV-2.

En cuanto a la calendarización de la aplicación de las vacunas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó que el personal médico que se prestó para ser parte de la Operación Chapultepec ya está siendo inyectado.

Hasta que no se aplique de manera general la vacuna, el COVID-19 seguirá siendo un riesgo para México (Foto: Reuters / José Luis González)

La Operación Chapultepec es el plan emergente para aumentar la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México, pues con la segunda ola de coronavirus, los casos en la Zona Metropolitana del Valle de México se incrementaron rápidamente, lo cual vulneró los sistemas de salud locales.

Con esta medida se espera restablecer la capacidad hospitalaria de la capital nacional y de los municipios colindantes del Estado de México para mediados del mes de enero del 2021; sin embargo, se debe de esperar a que las autoridades oficiales confirmen el éxito de esta estrategia.

Cabe destacar que iniciativas similares al Plan Chapultepec ya fueron implementadas con éxito en otros estados que se vieron rebasados de momento por la pandemia que llegó a México en febrero de este año. Tal es el caso de la zona fronteriza de Baja California o Chihuahua, donde la capacidad hospitalaria se vio en números rojos debido de la actividad mercantil de Tijuana y Ciudad Juárez, respectivamente.

