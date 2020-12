Familiares de César D’Alessio temerían por su estado de salud

Familiares de César D’Alessio temen que el cantante tenga daños "irreparables" (Foto: Instagram @cesardalessio)

El pasado miércoles 16 de diciembre el hijo de Lupita D’Alessio, César D’Alessio, publicó un video en su cuenta de Instagram. En este se mostró con el rostro inflamado y ensangrentado y alegó que había sido agredido por el hijo del ex gobernador Arturo Montiel.

En la transmisión se puede escuchar que el joven de 29 años tiene dificultades para hablar y de acuerdo a lo que una fuente le dijo a la revista TV Notas, a los familiares les preocupa que D’Alessio pueda tener “un daño irreversible”.

Según la supuesta amiga de Renata, la novia de César y quien estaba con el cantante en el momento de los hechos, los atacantes del cantante le dieron patadas a César en la cabeza.

“Él quedó con una herida terrible como de siete centímetros en la frente que le hicieron con las patadas, además de moretones en los pómulos, los labios abiertos y varias contusiones en costillas y piernas. Todo eso quedó asentado en la denuncia de Renata, pero Jorge [D’Alessio] no se quedó tranquilo y pidió que llevaran a César a un hospital particular para que le hicieran tomografías y vieran si no había algún daño cerebral”, reveló la supuesta amiga.

Los primeros estudios indicaron que el joven no tenía ningún daño (Foto: Instagram @cesardalessio)

Mientras tanto, los primeros estudios no le detectaron ningún daño interno, pero aún tiene que permanecer en observación para ver cómo evoluciona.

“Por los golpes no podía ni hablar bien, por eso deben seguir checándolo y ver si todo está en orden y no hay daño cerebral”, explicó.

Por lo pronto, César está viviendo todo tipo de emociones, ya que él solo se enfrentó a tres personas, quienes aprovecharon su número para golpear al hijo de la intérprete.

“[Está] muy mal, triste, enojado, con una impotencia enorme porque además lo golpearon a la mala, tres contra uno, son unos cobardes. Toda la familia está preocupada, pues aunque los primeros estudios no arrojaron secuelas, temen que haya daños cerebrales, ya que lo golpearon literalmente, sin piedad. Ahorita se ve peor que las fotos que todos han visto ensangrentado, ya que actualmente tiene la cara y cabeza con moretones y está muy inflamado”, expresó.

Así se mostró el músico en su red social (Foto: @cesardalesio/IG)

Hijo de Arturo Montiel negó las acusaciones

Tras la denuncia pública en contra del ex gobernador del Estado de México, el músico retiró de las redes sociales dichas denuncias para no entorpecer su situación jurídica.

Tras borrar las evidencias que mostró en una transmisión live, el hijo de la “leona dormida” envió un comunicado donde explicó que no puede revelar detalles de lo ocurrido, ya que deberá seguir su proceso lejos de la atención mediática. Aunque, aseguró que pronto contará más detalles de la violencia de la que fue víctima.

Ahora, una persona de la familia Montiel, presuntamente el hijo del político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lanzó un comunicado para desmentir dichas acusaciones. En el mensaje difundido llamó la atención que no está firmado, por lo que se especula que únicamente es un mensaje para calmar la situación ante la opinión pública sin comprometerse judicialmente. La persona que redactó la carta externó que son falsos los señalamientos en contra de los miembros de la familia Montiel, los invitados a la reunión y sus guardias de seguridad.

Una persona de la familia Montiel lanzó un comunicado para desmentir las acusaciones (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO)

“Respecto a las imputaciones que se han vertido en contra de mi familia quisiera aclarar que los hechos sucedidos en la madrugada de este miércoles 16 del año en turno en mi domicilio particular no son como los declara el músico César D’Alessio en redes sociales, rechazo categóricamente los falsos señalamientos en mi contra”, indicó presuntamente Arturo Montiel Junior.

Además fue un tanto irónico al considerar que la situación financiera de los artistas no es boyante, por lo que comprende que se vean en la necesidad de llamar la atención del foco público para “lucrar con el prestigio de otros”, en alusión a la carrera musical del hermano de Jorge y Ernesto D’Alessio.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Temo por mi vida”: el hijo de Lupita D’Alessio acusó al ex gobernador Arturo Montiel de una terrible golpiza

“Tres hombres comenzaron a hacerle tocamientos”: aseguran que la golpiza al hijo de Lupita D’Alessio habría sido por defender a su novia

El hijo de Arturo Montiel negó estar detrás de la golpiza a César D’Alessio: “Pretende lucrar con el prestigio de otros”