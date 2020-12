“Tres hombres comenzaron a hacerle tocamientos”: aseguran que la golpiza al hijo de Lupita D’Alessio habría sido por defender a su novia

Renata Escorcia tiene 24 años y conoció a "Cesarín" haciendo coros en su banda (Foto: Instagram@renataescorcia)

La noticia de la brutal golpiza que recibió César D’Alessio causó conmoción entre el público y en los medios de comunicación, donde se difundió que el joven y su novia fueron agredidos después de haber dado un concierto en el domicilio particular del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Y es que tras su participación que duró cinco horas, tres hombres se lanzaron a los golpes contra el hijo de Lupita D’Alessio provocándole lesiones en el rostro y cráneo.

Así lo difundió el cantante de 29 años durante la madrugada en sus redes sociales, donde a través de un video responsabilizó a la familia Montiel de la brutal golpiza recibida y aseguró que teme por su vida, además denunció que su novia, Renata Escorcia, fue víctima de “manoseos” por parte de los sujetos que la encerraron en un automóvil para que no pudiera defender a su novio cuando lo estaban golpeando.

Ahora, y tras el comunicado que D’Alessio difundió asegurando que no puede dar declaraciones porque entorpecería el proceso jurídico, se revelaron más detalles de lo que ocurrió en la madrugada de este miércoles 16 de diciembre. Fue el reportero policiaco Carlos Jiménez quien contó lo sucedido a la pareja a su llegada al Ministerio Público.

“Lo que hay hasta ahora de manera oficial ante las autoridades es una primera declaración de la novia de César D’Alessio, hasta ahora él no ha emitido ninguna declaración ante el Ministerio Público: él y ella llegaron los dos juntos por la mañana a presentar la denuncia, sin embargo cuando él es atendido con el médico legista, le dice que se siente mal y el médico prefiere enviarlo al hospital”, aseguró el periodista al programa De primera mano.

“Quien declara es ella, el médico legista la revisa y clasifica que tiene lesiones primeras, recordemos que estamos hablando de lesiones que no tardan en sanar más de una semana. A primera vista tiene sólo rasguños en los brazos y en las piernas, ella. A él no se las clasificaron, pero a primera vista, según lo que me comentaron, es que sí tiene lesiones que seguramente tardarán en sanar más de un mes. Entonces habrá que revisarlo”, continuó a través de una llamada telefónica.

Jiménez mencionó la zona geográfica donde ocurrieron las agresiones, y desmintió que hayan sucedido en el Estado de México como se dio a conocer, sino que fue en una de las alcaldías de la Ciudad.

“En cuanto a la declaración de ella: dice que estaban en una fiesta en Huixquilucan, pero las autoridades ya revisaron la dirección que ella les da, no es en Huixquilucan, estamos hablando de una casa en la zona de Cuajimalpa. Estamos hablando de que los contrataron a los dos para ir a dar un show, ir a cantar a una fiesta y cuando ya estaban terminando, según lo que cuenta ella, tres hombres comenzaron a hacerle tocamientos, lo que ella declara es que César D’Alessio quiere defenderla de estos sujetos y es cuando ellos comienzan a golpearlo, hablan de tres hombres”, aseguró.

Jiménez reiteró que la cantante y abogada de 24 años no dio el nombre de ninguna persona de la familia Montiel, hecho que contrasta con las acusaciones frontales que D’Alessio hizo en un live.

A diferencia de lo que aparece en el video donde César D’Alessio apunta directamente al hijo del ex gobernador del Estado de México, ante el Ministerio Público a él no lo señalan, ella dice que no recuerda, no ubica quiénes son, solamente habla de tres hombres que le pegaron y cuando ella intenta defenderse es cuando le provocan estas lesiones que presenta, pero no señala directamente a nadie de estas agresiones

“A diferencia de lo que dice él en el video y lo señala directamente, ella no declara ningún nombre, ella simplemente dice que son tres hombres a los que no conoce, no ubica, que sí los podría reconocer si los ve, pero no da ningún nombre a diferencia de lo que ya se ha hecho público, en el Ministerio Público no está asentado en ningún expediente hasta ahora”, recalcó el reportero especializado en asuntos policiacos.

