El hijo de Arturo Montiel negó estar detrás de la golpiza a César D’Alessio: “Pretende lucrar con el prestigio de otros”

César D'Alessio responsabilizó a Arturo Montiel y su familia de sus graves heridas (Foto: Cuartoscuro)

Tras la denuncia pública en redes sociales por parte de César D’Alessio, quien fue víctima de una brutal golpiza en el domicilio del político Arturo Montiel ubicado en Cuajimalpa luego de haber acudido a una evento privado a dar un show como cantante, la noticia conmocionó a la opinión pública y al medio del entretenimiento.

Pese a que en un inicio, a través de varios videos el descendiente de Lupita D’Alessio señaló frontalmente al ex gobernador del Estado de México y a su hijo de haber sido quienes lo violentaron, responsabilizándolos por si “llegara a morir” y además reveló que personas presentes en la madrugada del miércoles 16 de diciembre le hicieron tocamientos indebidos a su novia Renata Escorcia, con quien presentó el espectáculo, el músico retiró de las redes sociales dichas denuncias para no entorpecer su situación jurídica.

Tras borrar las evidencias que mostró en una transmisión live, el hijo de la leona dormida envió un comunicado donde expresa que no puede revelar detalles de lo ocurrido en la madrugada del miércoles, pues deberá seguir su proceso lejos de la atención mediática, aunque aseguró que pronto contará más detalles de la violencia de la que fue víctima.

El joven de 29 años fue contratado para cantar tres horas, sin embargo su show duró cinco horas, este detalle podría ser un indicio del origen de la violencia (Foto: Instagram @cesardalessio)

Ahora, una persona de la familia Montiel, presuntamente el hijo del político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lanzó un comunicado para desmentir dichas acusaciones. En el mensaje difundido llama la atención que no está firmado, por lo que se especula que únicamente es un mensaje para calmar la situación ante la opinión pública sin comprometerse judicialmente. La persona que redactó la carta externó que son falsos los señalamientos en contra de los miembros de la familia Montiel, los invitados a la reunión y sus guardias de seguridad, además pidió que el mediático caso “no se degenere en actos de discriminación e intolerancia en contra de los miembros de su familia”, famosa por ser parte del sonado grupo Atlacomulco, agrupación de políticos mexicanos miembros del PRI que tendrían su campo de acción en el Estado de México.

“Respecto a las imputaciones que se han vertido en contra de mi familia quisiera aclarar que los hechos sucedidos en la madrugada de este miércoles 16 del año en turno en mi domicilio particular no son como los declara el músico César D’Alessio en redes sociales, rechazo categóricamente los falsos señalamientos en mi contra”, indicó presuntamente Arturo Montiel Junior

Además fue un tanto irónico al considerar que la situación financiera de los artistas no es boyante, por lo que comprende que se vean en la necesidad de llamar la atención del foco público para “lucrar con el prestigio de otros”, en alusión a la carrera musical del hermano de Jorge y Ernesto D’Alessio.

A través de varios videos y al borde del llanto, César D'Alessio denunció la agresión (Video: @cesardealesio/IG)

“En razón de mis principios rechazo toda conducta que violente la dignidad de las personas, cierto es que durante esta pandemia el trabajo de todos se ha visto afectado, sin embargo, ello no es motivo para que quienes se hacen llamar artistas pretendan lucrar con el prestigio de otros. Hay una máxima en el derecho que a la letra dice ‘El que afirma tiene la carga de la prueba’”, indicó, y solicitó al público en general que “los infundados señalamientos no degeneren en actos de discriminación e intolerancia en contra de los miembros de mi familia”.

Este miércoles trascendió además que la novia de D’Alessio rindió su declaración ante el Ministerio Público donde no mencionó a ningún integrante de la familia Montiel. Así lo dio a conocer el reportero policiaco Carlos Jiménez: “A diferencia de lo que aparece en el video donde César D’Alessio apunta directamente al hijo del ex gobernador del Estado de México, ante el Ministerio Público a él no lo señalan, ella dice que no recuerda, no ubica quiénes son, solamente habla de tres hombres que le pegaron y cuando ella intenta defenderse es cuando le provocan estas lesiones que presenta, pero no señala directamente a nadie de estas agresiones”, expresó.