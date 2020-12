“Temo por mi vida”: el hijo de Lupita D’Alessio acusó al ex gobernador Arturo Montiel de una terrible golpiza

Fotos: @cesardalesio/IG (capturas de pantalla)

El hijo menor de la cantante Lupita D’Alessio denunció al ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, de golpearlo hasta sangrarle la cara e incluso lo reponsabilizó por lo que pudiera ocurrirle a él o a su novia.

César D’Alessio utilizó su cuenta de Instagram para hacer públicas las agresiones que recibió por parte del político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de su hijo, así como por parte de su equipo de seguridad después de ofrecer un show musical.

“Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia”, inició desde sus historias de Instagram.

El joven reveló que fue golpeado sin ningún motivo después de una presentación musical por casi cinco horas en la casa del ex gobernador, donde también hicieron varios tocamientos a su pareja.

Video: @cesardealesio/IG.

“Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir. El señor Arturo Montiel del PRI me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”, continuó en una de las diferentes transmisiones que hizo a través de sus redes sociales.

El hijo de la “Leona dormida” resaltó que teme por su vida y mostró su cara lesionada por los diferentes golpes que recibió de parte de la gente cercana al político del PRI.

“Nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí. Si nos pasa algo, si nos morimos, es culpa del señor Arturo Montiel... él me hizo esto, el señor Arturo Montiel me partió la madre, el señor Arturo Montiel y su familia me hicieron esto. Me siento amenazado”, añadió.

César D’Alessio aseguró que levantaría una denuncia ante las autoridades correspondientes para conseguir justicia, además de que llegaría hasta las últimas consecuencias.

Desde su cuenta de Facebook también reveló algunos detalles del proceso. El cantante se dejó ver en el Ministerio Público con varias marcas en el rostro y reiteró que sus agresiones se las hizo el hijo de Arturo Montiel.

“Este es el estado en el que me dejó el hijo del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, ¡Exhorto a todos mis amigos personales y del medio que compartan este abuso!”, escribió en la red social donde compartió una fotografía.

(Foto: Facebook de Cesar D'Alessio)

El hijo mayor de Lupita D’Alessio, Jorge, también compartió un mensaje sobre el estado de salud de su hermano de César. El integrante del grupo Matute explicó que el joven se encuentra bien, aunque no mencionó nada sobre la denuncia o los ataques que recibió.

“Gracias a todos por su preocupación, mi hermano @Cesardalessio ya está acompañado y siendo asistido, por supuesto no está solo, bendiciones a todos”, escribió desde su cuenta de Twitter.

Hasta el momento nadie del círculo cercano al ex gobernador del PRI se ha pronunciado sobre las agresiones denunciadas por el hijo de la cantante de Qué ganas de no verte nunca más, Ese hombre o Mudanzas.

