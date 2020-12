Salomón Chertorivski: el hombre que pretendía domar la pandemia en ocho semanas dio positivo a COVID-19

El ex funcionario federal y de la CDMX dio positivo a COVID-19 este domingo (Foto: Cuartoscuro)

Salomón Chertorivski, el ex secretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón y que hace unos meses prometió de forma polémica que tenía un plan para contener y domar la pandemia de coronavirus, dio positivo a COVID-19 este domingo.

“Hace unas horas resulté positivo a COVID-19. Por el momento no presento molestias y me encuentro aislado”, expresó en redes sociales Chertorivski, también ex funcionario del gobierno de la Ciudad de México en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

A pesar de la distancia y los cuidados que hemos seguido, suplico a todas las personas con las que he tenido contacto en últimos días que se mantengan atentas a sus síntomas

Chertorivkis pidió a quienes habían tenido contacto con él en los últimos días que se aíslen, como medida de prevención (Foto: Twitter @Chertorivski)

Apenas el jueves pasado, Chertorivski se mostró conviviendo con diferentes personas (siempre con el cubrebocas puesto) cuando se registró para precandidato a diputado federal en Movimiento Ciudadano (MC).

“Hoy estoy muy contento, estoy emocionadísimo. Voy con todo, voy con ánimo, voy con alegría y con un grupo de mujeres y hombres que demostraremos que la política puede tener un rostro diferente”, dijo el hombre que durante trece años sirvió como funcionario en distintas administraciones en diferentes niveles de gobierno.

Vamos juntos, vamos bonito, a construir para que verdaderamente podamos entregar una mejor ciudad y un mejor país del que nos fue legado. Empiezan las precampañas y serán con todos los cuidados sanitarios, como debe ser, pero con alegría”, completó.

Chertorivski se dejó ver el jueves pasado con varias personas, aunque siempre con cubrebocas, cuando se registró como precandidato a una diputación federal (Foto: Cortesía MC)

Y es que, de acuerdo con Chertorivski, “la situación” lo obligó a “dar un paso adelante”. “Urge incidir de forma positiva en la agenda pública. ¡Vamos a poner la ciudad en Movimiento! La responsabilidad es enorme y el camino será largo, pero vamos con entusiasmo, con alegría y en equipo”, concluyó.

El político ha sido uno de los críticos más insistentes del manejo del gobierno de López Obrador de la pandemia de COVID-19, de la cual se acumulan a nivel nacional casi 1.3 millones de contagios confirmados y más de 116,400 muertes por la enfermedad.

Pero, sobre todo, ha sido uno de los más duros con la actuación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encargado del combate contra el coronavirus en el gobierno federal. Chertorivski propuso en meses pasados de forma polémica un plan sin ningún sustento científico para acabar con la pandemia en ocho semanas, algo que ningún país del mundo ha podido hacer.

Chertorivski ha sido una de las figuras públicas más críticas del trabajo del gobierno de AMLO frente a la pandemia (Foto: Cortesía MC)

“Si hay un grupo selecto de ex secretarios de Salud que tienen la fórmula para controlar la epidemia en seis o en ocho semanas, podría dar lugar a una especie de patente, porque eso se necesita en todo el mundo, porque la pandemia sigue activa en todo el mundo,” respondió en septiembre López-Gatell.

“No sé si la complejidad del documento les llevó mucho tiempo, no les reclamamos que lo hayan hecho antes, pero si hay una fórmula tan innovadora, la hubieran presentado antes”, señaló el subsecretario de Salud con ironía.

Además, López-Gatell pidió ver si los ex secretarios de Salud que junto a Chertorivski presentaron el supuesto plan actuaban “desde lo técnico” en realidad lo hacían desde el terreno político o empresarial, ya que algunos habían estado en la Secretaría de Salud sin resultados que presumir.

Chertorivski es el primero de los subsecretarios en destaparse para intentar ocupar un puesto en la arena política después de la polémica. Además de ocupar durante menos de un año la Secretaría de Salud (2011-2012), fue secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México.

