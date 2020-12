Inició la capacitación del personal que administrará la vacuna de Pfizer contra el COVID-19

Foto: SEDENA

Este jueves en el auditorio de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, se llevó a cabo la primera capacitación de personal civil y militar para la aplicación de la vacuna de PfizerBioNTech contra el virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia por COVID-19.

Durante 8 horas, se le dió capacitación a 300 personas de diferentes instituciones que conforman el sector Salud y que colaborarán en la Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19. Acudieron 76 personas de la Secretaría de Salud, 65 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 34 de la Secretaría de Marina (SEMAR), 81 de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 27 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 17 de Petróleos Mexicano (Pemex).

Además, acudieron 102 elementos del servicio de Sanidad del Ejército Mexicano.

A través de un comunicado de prensa, presidencia informó que en la primera etapa de vacunación se tienen contemplados 125 mil profesionales de la salud que brindan atención de manera directa a pacientes de COVID-19. Los primeros módulos de vacunación para este primer sector de la población vacunado se encontrarán en la Ciudad de México y en Torreón, Coahuila.

Foto: SEDENA

Éstas 125 mil personas recibirán las dos dosis necesarias para desarrollar inmunidad al virus SARS-CoV-2 con la vacuna desarrollada por la empresa Pfizer. De tal forma que se tendrán que repartir entre los dos módulos de vacunación una cantidad de 250 mil dosis de la vacuna.

Las autoridades señalaron que la capacitación del personal será importante por el procedimiento especial de preparación que requiere la vacuna, de tal forma que esta sea efectiva y que mantenga su integridad.

El gobierno de Canadá liberó la información relativa al método de aplicación y las reacciones adversas a la vacuna para la prevención de la COVID-19 de PfizerBioNTech. En el documento publicado, se describen varias etapas en el proceso de preparación de las dosis y administración de las mismas.

En un primer momento, los frascos de vidrio, llamados viales, donde se transporta la vacuna, tendrán que estar congelados a una temperatura de -70° Centígrados. Por lo tanto, el primer paso en preparación de las dosis es su descongelación en refrigeradores que deberán de tener una temperatura de entre 2° y 8° C o a una temperatura ambiente de no más de 25°C. El gobierno de México indicó al personal de salud que los viales no deberán de pasar más de 5 días descongelados al interior de los refrigeradores.

Posteriormente, en el proceso de reconstitución, el documento describe que la vacuna podría presentar partículas amorfas de un color blanquecino y opaco, pero aclara que esta es una apariencia normal. El paso siguiente es la dilución del contenido de los viales en 1.8 mL de Cloruro de Sodio 0.9, una solución inyectable. Ya diluido, el resultado será una cantidad de 5 dosis de 0.3 mL por persona.

Vista de un recipiente de la vacuna de los laboratorios Pfizer/BioNTech contra la covid-19 disponible, el 15 de diciembre de 2020, en el Hospital Ashford de San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca

La vacuna de PfizerBioNThech contra la COVID-19, una vez que esté lista para ser administrada, tendrá una apariencia blanquecina. El personal de salud tendrá que permanecer vigilante de los viales para asegurarse de que no se empiecen a formar partículas amorfas en la suspensión inyectable y que no haya ningún tipo de decoloración.

Según el gobierno mexicano, la vacuna será administrada en la cara anterior del brazo izquierdo de cada paciente y no deberán de pasar más de 6 horas desde su reconstitución para que se inyecte.

En los países donde ya comenzó el proceso de vacunación, como Estados Unidos, se han registrado ya diferentes casos de reacciones alérgicas a la vacuna. Y es que, según el documento liberado por el gobierno canadiense, la vacuna tiene una larga lista de efectos secundarios, los cuales aumentan en la segunda dosis de la vacuna, que se administra 20 días después de la primera.

Entre la población de 18 a 55 años, un 77.8% registró ya sea enrojecimiento, inflamación o dolor en la zona donde se inyectó la segunda dosis de la vacuna. Sin embargo, en muy pocos casos los efectos fueron severos.

En lo que tiene que ver con fiebre, fatiga, dolor de cabeza, resfriados, vómitos, diarrea y dolor muscular o de articulaciones, un 74.2% de las personas (de entre 18 y 55 años) en las que se hicieron los estudios clínicos presentaron alguno o varios de dichos efectos secundarios a los 7 días de que se les administró la segunda dosis. Por otro lado, a la semana de la primera inyección fueron 67.1% de los casos los que presentaron alguno o varios de dichos síntomas.

De nuevo, sólo cerca de un 1% de los casos fueron severos.

Los síntomas más comunes (en la segunda segunda dosis) fueron fatiga, en un 59.4% de los casos y dolores de cabeza en un 51.7%. Un 15.8% tuvieron fiebre menor o igual a los 38°C, 10.4% tuvieron diarrea y 1.9% algún vómito.

Además, los estudios revelaron que los efectos secundarios son menores en las personas mayores a los 55 años. Sólo 37.7% tuvieron efectos adversos a la vacuna a los 7 días de que se les administrara su segunda dosis.

MÁS DE ESTE TEMA:

Arranca en México la capacitación de personal de la salud que aplicará la vacuna contra COVID-19 de Pfizer

México aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19

Vacuna contra COVID-19 comenzará a aplicarse en las últimas dos semanas de diciembre: Hugo López-Gatell