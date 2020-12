Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la política migrante es una decisión que tomó el gobierno mexicano, negó categóricamente que gobiernos extranjeros impongan políticas a su administración.

“A nosotros no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, no somos títeres, no somos colonia de ningún gobierno extranjero”, sentenció el mandatario mexicano.

