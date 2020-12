“Sería ruin”: López Obrador rechazó utilizar la vacuna con propósitos electorales

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que la vacuna contra el Covid-19 no se usará con propósitos electorales. Afirmó que sería ruin y mezquino; además, señaló que la gente tiene confía más en que el gobierno federal controle la aplicación de las vacunas, que en manos de “politiqueros”.

“La vacuna no se puede utilizar con propósitos electorales, eso sería ruin, seria una mezquindad, y por lo mismo no queremos polemizar con este tema, lo que puedo decirles a los estados como Jalisco... en donde los gobernadores están en contra de nosotros, es que vamos a actuar de manera responsable y no le va a faltar a ningún ciudadano, a ninguna persona de México la vacuna”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador reiteró que la vacuna será universal y gratuita, y que en la medida que se tenga, será aplicada conforme al protocolo.

En la medida que se tenga la vacuna, se va aplicar a todos va a ser universal y gratuita y va apocarse de acuerdo a un protocolo que se va a considerar primero a los doctores y enfermaras que están salvando vidas en todo el país, y luego a las personas mayores, después de las personas con enfermedades crónicas”, señaló.

El mandatario mexicano aseguró que su gobierno no actuará de manera facciosa, sino como jefe de Estado; además, aseguró que la gente tiene le tiene confianza para el manejo y aplicación de la vacunas contra el Covid-19.

“Decirle a la gente que tenga confianza en nosotros, no vamos a actuar de manera facciosa ni como jefes de grupo, de facción, de partido, tenemos que actuar con jefes de Estado; y yo estoy seguro que la gente tiene más confianza en que nosotros manejemos lo de la aplicación de las vacunas, porque siempre hemos actuado con equidad y justicia, a que este en manos de politiqueros, de gente irresponsable”, afirmó López Obrador.

Información en desarrollo...