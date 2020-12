AMLO lamentó desacuerdo de empresarios por aumento al salario mínimo: “Es exagerado decir que van a quebrar empresas”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que no se haya logrado un acuerdo con el sector empresarial respecto al aumento del 15% del salario mínimo en el país, anunciado este miércoles.

“Bueno no se logró el conceso que se deseaba en la comisión de salarios mínimos, no estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios, desde luego si estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores, y estuvo de acuerdo también el gobierno.

En esta ocasión no hubo acuerdo de las tres partes, sin embargo, no fueron muchas las diferencias, si se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial, y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente, es que se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal, es de los salarios más bajos del mundo , entonces necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, así lo establece la Constitución”, indicó el mandatario mexicano.

