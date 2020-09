“México es más grande que un hombre”: Brozo y Loret de Mola se burlaron de AMLO desde una cantina

Video: Carlos Loret / Youtube.

Una vez más, el periodista Carlos Loret de Mola y el comediante Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, volvieron a hablar de manera irónica sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual criticaron por temas como la consulta para enjuiciar a ex presidentes, la rifa del avión presidencial, la toma de colectivas feministas en la CNDH y el manejo de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, en esta ocasión el escenario no fue la conferencia matutina del mandatario, de la cual también se burlaron, sino una cantina en la cual decidieron festejar el 210 Aniversario de la Independencia de México, lo cual se mostró en un nuevo video publicado en LatinUs, el medio de comunicación que inició el periodista durante la administración actual.

“Le pidió al pueblo que comprara boletos del avión presidencial y el pueblo qué le dijo (...) 6 millones de boletos salieron, de esos, tres los compraron los 100 grandes empresarios, la antes mafia del poder. O sea, pueblo no es”, refirió Loret de Mola, quien continuó: “Otro millón los iban a repartir entre los hospitales COVID y vendieron 4 millones y medio. De los 130 millones de mexicanos, ¿cuántos compraron boletos?”.

Bajo un razonamiento similar, el periodista también se refirió a la iniciativa para juntar firmas de la población con el objetivo de que se realice la consulta para determinar si se enjuicia a los ex presidentes de México.

Loret de Mola señaló que el pueblo ya no sigue a López Obrador de la misma manera que al inicio de su gobierno. (Foto: Captura de pantalla)

“En un país de más de 130 millones de personas andaban arañando para juntar un millón 800 mil (firmas) para la consulta. ¿Pues no se supone que el pueblo está con él y este le responde? ¿Dónde está el pueblo?”, comentó con sarcasmo.

Ante esto, Brozo señaló que en la actualidad, el pueblo es algo simbólico y en tono socarrón mencionó que es “como tener pancholares”. Además, puntualizaron que el tema del enjuiciamiento a los ex presidentes es un show mediático, el cual ha estado lleno de contradicciones por parte del Ejecutivo Federal.

“Me vuelvo loco”, comentó Loret de Mola. “El presidente dice que se haga una consulta, pero dice que voten que no, que él va a votar no. Pero no se juntan las firmas y por si las moscas, el mismo Morena propone una ley de amnistía para los ex presidentes”, detalló siempre en un tono sarcástico para finalizar brindando con unos caballitos de tequila.

Para este par de comunicadores, a través de la iniciativa de vender el avión presidencial y realizar una rifa, López Obrador ha exhibido su “incontrolable necesidad de mentir, de engañar. Se está viendo cómo su engaño se desbarata e insiste”.

Loret de Mola y Brozo aseguraron que el mandatario está "enojadísimo", pues no le han salido las cosas como quiere. (Foto: Cortesía Presidencia)

En este sentido, Loret de Molar citó un editorial del diario The Economist, el cual escribió que “el avión presidencial mexicano pasó de ser un símbolo de la corrupción del pasado a la ineptitud del presente", a lo cual él agregó con sorna: “Ni la rifa les sale”.

A causa de este contexto que envuelve al mandatario mexicano, refirieron los comunicadores, es que “está enojadísimo”, porque no le sale nada. “No junta las firmas, no vende los boletos, la economía se está cayendo, el presupuesto no sirve, la seguridad, la pandemia lleva 70 mil muertos y encima de todo, lo de las mujeres”.

Sobre la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de colectivas feministas, así como de todos los movimientos que han llevado a cabo a lo largo de su administración, Loret de Mola apuntó que “la más eficaz oposición que ha enfrentado el presidente López Obrador es el movimiento de mujeres y es asombroso que no entienda. No empatiza, niega el problema”.

Desde la perspectiva de Brozo, la explicación ante la falta de acciones efectivas por parte del mandatario es que “no le importa” el tema, pues dijo que es incapaz de ver “cosas evidentes que además te servirían para un plan si tuvieras. Vas reaccionando, vas transformando, pero si no quieres ver y sólo estás rodeado de los aplausos, te vuelves loco”.

Brozo y Loret de Mola incluso se presentaron en la mañanera hace unas semanas para burlarse de esta. (Foto: Captura de pantalla)

Por otra parte, los comunicadores también señalaron las cifras oficiales de las autoridades sanitarias sobre la COVID-19 en México, pues a pesar de que se superó la “cifra catastrófica” que había dado el subsecretario López-Gatell, de 60 mil muertos, el mandatario ha declarado que “nos ha ido re bien en la pandemia”.

Entre otros temas de los que hablaron en la cantina fueron la lucha interna entre los candidatos a la presidencia de Morena, así como el hecho de si le conviene o no que México Libre, la organización del ex presidente Calderón, obtenga el registro como partido político.

Asimismo, los comunicadores, quienes han recibido señalamientos directos por parte de López Obrador en su conferencia matutina, comentaron sobre los ataques a la prensa por parte del mandatario, los cuales fueron descritos por Brozo como “arteros”, además de revelar que a él le dijeron que “criticar al presidente López Obrador es traicionar a la patria”.

Al final, ambos coincidieron en que no se puede gobernar un país desde el discurso del odio. “México es más grande que un hombre. México es más grande que un partido político. México es más grande que cualquier tragedia”.

