Reelección de Diputados: INE avaló los lineamientos

(Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló que las diputadas y diputados federales que opten por la reelección no será necesario que se separen del cargo.

En los lineamientos se indica que los legisladores que opten por dicho procedimiento deberán presentar a su partido, a la Cámara de Diputados e INE una carta de intención antes del 22 de diciembre, previo al inicio de las precampañas electorales.

Aunque los que buscarán ser electos por un periodo adicional en el 2021, se estipula que “no podrán dejar de acudir a las sesiones o a sus labores inherentes al cargo para hacer campaña”.

Es la tercera ocasión que el tema es discutido y con siete votos a favor y cuatro en contra (Lorenzo Córdova, Claudia Zavala, Carla Humphrey y Ciro Murayama), se apoyó que los legisladores que participen en el proceso electoral lo hagan sin abonar su cargo en la Cámara de Diputados.

(Foto: Cuartoscuro)

Son lineamientos que únicamente se podrán aplicar para las elecciones del 2021. Aunque el INE reforzará las reglas de fiscalización de quienes opten por dicho proceso, con el objetivo de que se evite que desvíen recursos federales para las campañas electorales.

También, el Consejo General del INE aprobó que se firme un acuerdo con la Cámara de Diputados con el fin de que se conozca el fin de los recursos que tendrán disponibles los diputados para sus actividades legislativas.

La consejera del INE, Dania Ravel, dijo que “no podrán dejar de acudir a las sesiones del órgano que integran por realizar actos proselitistas, ni podrán hacer uso de recursos públicos, ya sean humanos, materiales y económicos que les correspondan para el ejercicio de su encargo con fines electorales y deberán cumplir con las funciones para las que fueron electos”.

En caso de que se encuentre que el dinero fue desviado, correrán el riesgo de que sean acusados por peculado electoral.

El presidente del Instituto Nacional Electora (INE), Lorenzo Córdova, mencionó que "la reelección se introdujo en 2014 y a la fecha no se ha regulado en el plano federal" (Foto: EFE/ Sashenka Gutiérrez)

Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, indicó el 17 de noviembre que “será una función clave del INE, la fiscalización de los recursos asignados a los legisladores para la realización de la encomienda, de su acceso y presencia en los medios de comunicación institucionales, como el Canal del Congreso, de su tiempo que tendría que dividirse entre el trabajo”.

La Cámara de Diputados aprobó el 26 de noviembre un punto de acuerdo con el cual autorizó que los que buscarán la reelección podrán hacerlo sin pedir licencia y continuar con el apoyo legislativo que les otorga por el cargo que desarrollan.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, llamó a los diputados que lleguen a la próxima legislatura a “normar la elección consecutiva y a emitir la ley secundaria” de la reforma electoral del 2014 y enfatizó que la discusión debió realizarla el poder legislativo y no en la sala del órgano electoral.

“La reelección se introdujo en 2014 y a la fecha no se ha regulado en el plano federal. Si el Legislativo hubiera regulado que no se separaran del cargo, este instituto hace caso. No hay ley, ese es el problema y hoy estamos obligados a emitir una regulación”, añadió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cámara de Diputados buscará convenio con el INE para fiscalizar candidaturas de legisladores que busquen reelección

En medio de una crisis sin precedentes, diputados mexicanos aprobaron ampliar su reelección

“Vamos a garantizar la organización del proceso electoral del 2021 con los mismos estándares de calidad, certeza, legalidad y equidad”: Córdova sobre recorte al INE

“No es contra las mujeres”: el Senado impugnó al INE por avalar paridad de candidaturas en elecciones de gubernaturas en 2021