Asesinan a hombre en Cuautitlán Izcalli: autoridades municipales señalan ‘ataque directo’

Homicidio ataque directo Cuautitlán Izcalli Edomex (especial)

Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida en calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, luego de ser víctima de una agresión que, de acuerdo con los primeros indicios recabados por las autoridades, calificaron como un ataque directo.

La emergencia fue reportada a través del sistema de monitoreo y atención del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), lo que permitió la movilización inmediata de elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli a la avenida Nopaltepec, en el fraccionamiento San Antonio, donde se encontraba la víctima por impactos de balas.

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De acuerdo con información proporcionada por el gobierno municipal de la Ciudad 121, policías municipales acudieron al sitio señalado tras recibir el reporte de una persona lesionada en la vía pública.

Al arribar al lugar, los uniformados localizaron a un hombre con diversas lesiones, por lo que solicitaron el apoyo urgente de los servicios de emergencia para brindarle atención médica.

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Minutos después, paramédicos llegaron al punto para valorar a la víctima; sin embargo, tras la revisión correspondiente, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades con el objetivo de preservar posibles indicios que ayuden en las investigaciones y evitar la alteración de la escena.

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Primeras líneas de investigación apuntan a un ataque directo

Homicidio ataque directo Cuautitlán Izcalli Edomex (especial)

Según los primeros datos obtenidos por las autoridades municipales, la agresión habría estado dirigida específicamente contra la víctima, por lo que una de las principales líneas de investigación considera que se trató de un ataque directo.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre los posibles responsables del hecho.

Las autoridades tampoco han informado si existen personas detenidas relacionadas con este caso, por lo que las indagatorias continúan para determinar el móvil de la agresión y esclarecer completamente lo ocurrido.

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Fiscalía del Estado de México toma control de las investigaciones

FGJEM sede Edomex (especial)

Como parte de los protocolos establecidos para este tipo de hechos, personal de la policía municipal notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), institución que asumió la conducción de las diligencias ministeriales.

Peritos y agentes de investigación realizaron el levantamiento de indicios en la zona y recabaron información para identificar a los responsables.

La FGJEM será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente, así como de analizar testimonios, evidencia física y posibles registros de videovigilancia que permitan reconstruir la mecánica de los hechos.

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Alta incidencia delictiva

Persona baleada en puesto de dulces en Valle de la Hacienda, Cuautitlán Izcalli en junio de 2025 (Captura/Osvaldo Muller Periodista)

Con este no es el primer caso que se reporta de ‘ataque directo’, ya que precisamente hace un año, el 8 de junio de 2025, una persona fue baleada en puesto de dulces en Valle de la Hacienda, sin que hubiera avances de las investigaciones y no se sabe si hubo detenidos por estos hechos, lo cual genera un clima de impunidad en el municipio.

A este clima de inseguridad, se suman los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad en Cuautitlán Izcalli es alta a pesar de la pequeña baja que registró, ya que para el instituto, estos datos se mantienen sin cambios significativos.

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En el primer trimestre de 2026, la percepción de inseguridad en Cuautitlán Izcalli se ubicó en 81.8%, lo que representa una disminución de 1.4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, donde se presentó el 83.2%.

Mientras tanto, el caso se suma a los hechos violentos que han requerido la intervención de corporaciones de seguridad y justicia en la región, donde las autoridades tienen un reto en la prevención, vigilancia y atención a emergencias.

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La FGJEM continuará con las diligencias necesarias para esclarecer este homicidio ocurrido en Cuautitlán Izcalli.