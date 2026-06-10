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Precio de la gasolina en Puebla hoy miércoles 10 de junio: ¿En cuánto está el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

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Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)

Este es el precio de las principales gasolinas en Puebla de este miércoles 10 de junio, según información de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El costo de los carburantes se modifica todos los días, por lo que es vital mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Puebla

Este miércoles, la gasolina premium se ubica en un promedio de 23.748pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.107pesos por litro.

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 27.156pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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