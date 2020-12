CDMX aplicará 107,500 dosis de vacuna contra COVID-19 para personal que está al frente de la pandemia, durante primera etapa de vacunación

(Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Ante el anuncio de la llegada de las vacunas de Pfizer contra el COVID-19 en diciembre, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que en la primera etapa de vacunación se aplicarán 107,500 dosis para el personal que está en la primera línea de batalla contra el virus en la capital.

La Dra. detalló que ya se están poniendo de acuerdo con autoridades federales y la Sedena en cuanto a la logística de implementación.

Por su parte, la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, calificó el anuncio sobre el plan de vacunación contra el COVID, como “una lucecita en el túnel” en esta pandemia; no obstante, no dio más explicaciones, pues aseguró que en unos días se ofrecerá una conferencia de prensa en particular con todos los detalles.

“Estamos totalmente coordinados. Hoy hay una reunión precisamente con el equipo del Dr. López Gatell y la Sedena para que ya podamos contestar a sus preguntas”, aseveró la mandataria.

(Foto: Cortesía CDMX)

López Arellano informó que la vacuna de Janssen ya está aplicando la fase 3 de su protocolo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que la vacuna de procedencia china, CanSino, ya está dando seguimiento a las personas reclutadas para aplicarlas.

“Como estamos en coordinación y de hecho el investigador principal es del Instituto Nacional de Nutrición, lo que están haciendo los centros de salud es dar seguimiento a las personas que ya fueron reclutadas. Hacemos dos cosas: se reclutan y se envían al Instituto Nacional de Nutrición. Ahí se les hace una valoración, se ingresan, se les pone la vacuna y nosotros damos seguimiento. Estamos en esa fase”, explicó la secretaria.

De igual manera, dio a conocer que en todo el país ya se tienen 4,000 voluntarios para la vacuna de CanSino. Cabe recordar que el canciller Marcelo Ebrard señaló que serían entre 10,000 y 15,000 voluntarios.

Por otro lado, Sheinbaum aseguró que ante el aumento de hospitalizaciones y contagios por COVID-19, ya se está trabajando para incrementar la ocupación hospitalaria. Y es que al último corte de cifras, se registraron 4,033 camas ocupadas: 3,085 no intubados y 948 conectados a un ventilador mecánico para respirar.

(Foto: Twitter@OlivaLopezA)

En ese sentido, aseguró que la estrategia que el gobierno capitalino está aplicando para reducir los contagios, es la aplicación de pruebas, por lo que se incrementaron de 5,000 a 20,000 diarias en la ciudad.

Es por ello que el número de casos activos se ha duplicado; no obstante, aseguró que no es el caso de la positividad, ya que al momento se encuentra en alrededor de 22% cuando en meses pasados se mantenía en 32%.

Además, confirmó que con esta estrategia más gente se aísla en cuanto es notificada que es positiva de COVID, en consecuencia, se rompe la cadena de contagios en la capital. “Alrededor del 96% se queda en casa”, indicó durante su habitual conferencia de prensa de hoy.

Sobre el llamado que hizo el Papa a los fieles mexicanos para celebrar a la Virgen de Guadalupe en casa el próximo 11 y 12 de diciembre, Sheinbaum le agradeció.

“Recibimos con mucha sorpresa positiva este llamado que hace el Papa Francisco a todos los que son fieles de la Virgen de Guadalupe, realmente es un enorme agradecimiento, porque es en realidad no solamente es a los fieles de la Virgen, prácticamente a todo el pueblo de México, que es fiel a la Virgen de Guadalupe, sino en particular a la Ciudad por los momentos de pandemia.

