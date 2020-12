A la caza del COVID-19 en la CDMX: el rastreo de casos positivos con registro de código QR se extenderá al transporte público

Con el objetivo de rastrear casos positivos de coronavirus (COVID-19) y evitar posibles contagios, el gobierno de la Ciudad de México implementará a mediados de la siguiente semana el registro de código QR en el transporte público.

Así lo informó este viernes en videoconferencia la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, quien detalló que la primera fase de este sistema entrará en vigor en el Metro, Metrobús, Trolebús y RTP; la etapa dos será para el transporte concesionado (autobuses y taxis).

Los usuarios deberán escanear un código con la cámara de su celular para hacer un “check in” en el medio de transporte que utilizarán; dicha base de datos se cruzará con las listas de laboratorios públicos y privados para ubicar a los casos activos en la entidad.

En caso de que algún ciudadano haya compartido el viaje con alguna persona contagiada de SARS-CoV-2, será notificado a su celular a través de SMS y la Secretaría de Salud local le dará seguimiento.

Cabe mencionar que esta medida ha sido muy útil para disminuir la propagación en ciudades de China, Japón y Corea del Sur.

Si bien la mandataria aclaró que la medida digital no es obligatoria, y se dejará subir al transporte público a personas aunque no se registren, reiteró que es muy importante que participen para prevenir cadenas de contagio.

Repetimos, no es obligatorio, no es que no se va a dejar subir a alguien si no tienen teléfono celular, pero sí se va a colocar en un lugar y recuerden que es para beneficio de los que usan el transporte público, de esta manera van a poder saber en algún momento, a través de su propio teléfono celular, si es que estuvieron en contacto con alguien positivo