“No puedo tomar agua con el cubrebocas puesto”: la excusa de Fernández Noroña que obligó a suspendar una sesión del INE

El diputado del PT mencionó que lo querían censurar, además de que no participaría amordazado frente al instituto (Foto: Cuartoscuro)

Durante la Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de este jueves 26 de noviembre, el diputado por el Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña, se negó a realizar su participación con el cubrebocas puesto, por lo que se tuvo que suspender.

La cuenta de Twitter oficial del INE publicó que se comenzaría un receso derivado de la negativa de Fernández Noroña. Además, en un posterior tuit mencionó que este tiempo también funcionaría para que, quienes quisieran, se conectaran a la sesión de manera virtual.

“Declara el @INEMexico un receso derivado de la negativa del representante del PT a ponerse un cubrebocas. El receso es para que, quienes así lo deseen, se conecten virtualmente para seguir la sesión del Consejo General.”

Posteriormente, Ciro Murayama, consejero electoral del INE, también se hizo presente en Twitter y señaló que quienes se encontraban en la sala de sesiones, junto a Noroña, tuvieron que abandonarla para no arriesgar su salud.

“Como el diputado Fernández Noroña insiste en intervenir sin cubrebocas, como hacemos todos los demás y como marca el protocolo sanitario del @INEMexico, hemos abandonado la sala de sesiones. Lo escucharemos vía remota para no arriesgar nuestra salud. ¿Pero qué necesidad?”

Tuit de Ciro Murayama donde acusa a Noroña de no colocarse el cubrebocas (Foto: Twitter@CiroMurayamaINE)

El conflicto comenzó cuando le cedieron la palabra al petista, quien apenas iba a comenzar a hablar, se le interrumpió para colocarse la mascarilla protectora, pero se negó diciendo que lo querían amordazar, además de que toma mucha agua, pues gasta energía durante sus participaciones.

“Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza porque además tomo mucha, consumo mucha energía al momento de intervenir y no puedo tomar agua con el cubrebocas puesto.”

Después, señaló que la distancia era más que suficiente para poder hablar, y acusó al INE de querer censurar su comentario. Asimismo, dijo que ni siquiera en la Cámara de Diputados exigen a los legisladores usar el tapabocas a la hora de participar.

“Tenemos una distancia más que suficiente, un área ventilada, si usted me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo perfectamente, pero le pido que respete el que no hable amordazado, yo no puedo. Ni hablar amordazado lo hago en la tribuna de la Cámara, no se le exige a ningún legislador en la tribuna de la Cámara.”

Fernández Noroña indicó que Hugo López-Gatell sostiene que el uso del cubrebocas “da una falsa sensación de seguridad” (Foto: Cuartoscuro)

En este sentido, Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE le aseguró que él era quien mantenía el orden en el instituto, así que debía acatarlo. Sin embargo, Fernández Noroña indicó que Hugo López-Gatell ha sostenido que el uso del cubrebocas “da una falsa sensación de seguridad” y no evita el contagio.

Minutos más tarde, la sesión continuó con normalidad, y Fernández Noroña no realizó ningún comentario en redes sociales al respecto de su negativa a colocarse el cubrebocas durante su participación.

Uno de los puntos que se discutieron durante la sesión ordinaria fue la queja que le impuso el INE a Fernández Noroña por realizar violencia de género contra Adriana Dávila Fernández, diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

Uno de los puntos que se discutieron durante la sesión ordinaria fue la queja que le impuso el INE a Fernández Noroña por realizar violencia de género (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó el anteproyecto sancionador UT/SCG/Q/ADF/CG/162/2019 contra el diputado del PT, donde, entre otras exigencias, está que se disculpe con la diputada del PAN por comentarios que constituyeron violencia política en razón de género.

Sin embargo, el petista se negó a acatar el mandamiento, pues, de acuerdo con un tuit que publicó al respecto del tema, no ejerció violencia de género.

“Diré la verdad. No ejercí ninguna Violencia De Género y no pediré ninguna disculpa. Iré a la sesión del Consejo General a reclamarles su acto faccioso”, se lee en su cuenta de Twitter.

