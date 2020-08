Fernández Noroña anunció que el PT va por consulta ciudadana para juzgar ex presidentes (Foto: Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), anunció que la facción a la que pertenece solicitará, mediante la reunión de un tercio de las firmas del Pleno de la Cámara de Diputados, hacer una consulta ciudadana en la que se le pregunte al pueblo de México si está de acuerdo en que se inicie un proceso penal contra los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Acompañado por Benjamín Robles, también legislador del PT, el sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) declaró que esta propuesta busca conocer el “clamor” de los mexicanos.

“Vamos a hacer todos los trámites establecidos en el artículo 35 constitucional para preguntarle al pueblo si está de acuerdo en que se inicie un proceso penal contra los presidentes de la República de Salinas hasta Peña Nieto, pasando por el usurpador de Calderón, para que se vayan a la cárcel y devuelvan lo robado”, expuso.

También buscará que esta consulta se haga el mismo día de la elección intermedia del próximo año, cuando se eligen 15 gobiernos estatales y los curules de la Cámara Baja.

“Pero también estamos haciendo una convocatoria al pueblo de México para que, aunque las firmas no van a ser necesarias porque se recabarán en los meses posteriores al cierre del plazo, esas firmas respaldarían el reclamo de los legisladores que firmen esta petición”, adelantó.

El legislador también planteó que esta convocatoria no es un asunto de “percepción política”, ni revanchismo, ni de venganza, “sino que es un acto de justicia a secas y que es una demanda popular muy sentida”.

Para que esta consulta se pueda materializar, el secretario de la Comisión de Energía en el Palacio de San Lázaro detalló que existen, a su parecer, tres métodos posibles.

1.- “El presidente debe solicitar a la presidencia de la Cámara de Diputados entre el 1 y 15 de septiembre que esta consulta se realice en las elecciones de 2021. El día de la elección se debe realizar la pregunta. Desde ya prevemos que si están pensando que ya prejuzgamos y decimos que se van a la cárcel y regresen lo robado, la pregunta puede reducirse a que si están de acuerdo que se inicie el proceso penal contra los ex presidentes de 1988 a 2018”, inició.

2.- “Un tercio de los diputados y diputadas deben solicitar entre el 1 y 15 de septiembre a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados la realización de esta consulta, se va al INE y luego la corte discute la constitucionalidad de la consulta (esta opción no queríamos usarla)”, abundó.

3.- “Recabar firmas del 2% de los ciudadanos, 2 millones o millón 800 de electores del país que nos respalden para que esta consulta se llevara a cabo, sin embargo, para recolectar estas firmas debimos haber comenzado el año pasado, porque el plazo para solicitar la consulta se vence el 15 de septiembre de este año, es evidente que es imposible en tan corto tiempo”, cerró, afirmando que esta es la vía que planean implementar.

Finalmente, Fernández Noroña precisó que optaron por una salida plural, en la que participen todos los partidos políticos y que, de este modo, esta iniciativa cobre legitimidad.

“Decidimos hacer una salida híbrida, le vamos a solicitar a los diputados como propuesta del PT, vamos a reunir las firmas de los legisladores necesarias para solicitar que la elección del año entrante se lleve a cabo la consulta para que los ex presidentes sean sometidos a proceso penal, pero también en este momento convocamos al pueblo de México, aunque las firmas ya no son necesarias, pero estas firmas respaldarían el reclamo de los legisladores para dejar en claro que no es una persecución política, sino un clamor de justicia”, sentenció el diputado.

