“No pediré ninguna disculpa”: Fernández Noroña descartó acatar sanción del INE sobre queja de violencia de género

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, en conferencia de prensa se retractó de las acusaciones que presuntamente realizó a Adriana Dávila, diputada del PAN, cuando en la sesión pasada se discutía el tema de la trata de personas en Tlaxcala (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), descartó acatar la sanción del Instituto Nacional Electoral (INE) en que se le ordena pedir una disculpa pública a su colega legisladora, Adriana Dávila Fernández, del Partido Acción Nacional (PAN).

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó el anteproyecto sancionador UT/SCG/Q/ADF/CG/162/2019 contra Fernández Noroña, donde, entre otras exigencias, está que se disculpe con la diputada del PAN por comentarios que constituyeron violencia política en razón de género. Pero el petista ha descartado acatar tal mandamiento.

“Diré la verdad. No ejercí ninguna Violencia De Género y no pediré ninguna disculpa. Iré a la sesión del Consejo General a reclamarles su acto faccioso”, publicó el legislador en su cuenta de Twitter.

Unas semanas después de sus comentarios contra Dávila Fernández, el diputado reventó en la conferencia de prensa, donde fue cuestionado sobre su actitud machista (Foto: Twitter @adrianadavilaf)

Además de esa medida, el INE ordenó tomar un curso en línea sobre género, masculinidades y correcto actuar. Mientras que la Cámara de Diputados deberá exhortarlo de no repetir sus insultos, según reportes de Milenio.

Fue el pasado 4 de octubre del 2019 cuando Fernández Noroña en la sesión cameral se atendía el tema de la trata en Tlaxcala, sin referir el nombre de la legisladora originaria de aquella entidad, dejó ver que formaba parte de una red de trata de personas.

“La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me comentan que hay una diputada que fue senadora, y que está vinculada a este tema [grupos criminales de trata] y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, dijo aquella vez el diputado, quien reconoció su error, pero la legisladora del PAN dijo que el tema debía ser resuelto por las instituciones, la defensa jurídica debía primar.

La consejera Claudia Zavala consideró que fue dañada la imagen de Adriana Dávila Fernández, de ahí la importancia de la disculpa pública (Foto: INE)

Dávila Fernández anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República y el INE, además, que solicitaría la protección de autoridades federales y locales por el riesgo que estas declaraciones representaban para ella, su familia y, en especial, para su hija.

“Debo medir las palabras que planteo en el debate político, porque tienen un peso, tiene repercusiones. Con toda honestidad, lealtad y franqueza no tengo ningún elemento de que la diputada Dávila esté vinculada con los grupos criminales de trata de personas”, aceptó el diputado del PT.

Debido a que el insulto se dio antes de la reforma en materia de género de este 2020, el INE no puede emitir una sanción directa, pero sí está en sus facultades determinar la culpa, que el acusado deberá cumplir. Aunque por la reticencia de Fernández Noroña, el procedimiento puede verse obstruido.

La consejera Claudia Zavala consideró que fue dañada la imagen de Adriana Dávila Fernández, de ahí la importancia de la disculpa pública, porque la democracia actual demandaba no tolerar agresiones políticas por la condición de género.

“Una disculpa pública porque eso también daña la imagen de la diputada y la orden de no repetición que tiene que ver con transformar su forma de actuar en lo que es el género, masculinidades y actuar en general como servidores y servidoras públicas en esta democracia que hoy por hoy, exige cero tolerancia a cualquier tipo de violencia política contra las mujeres por razón de género”, indicó la funcionaria del INE.

El legislador ya ha sido tachado de misógino, en junio del año pasado, por ejemplo, fue público que ofendió a una mujer, a la que llamó “bruta”, por no entender (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

Agregó la sociedad democrática implicaba una transformación desde el lenguaje y un replanteamiento sobre el comportamiento de cada quien, para defender los derechos de todos y todas, particularmente de las mujeres, y que ellas ejerzan libremente sus prerrogativas políticas.

El legislador ya ha sido tachado de misógino, en junio del año pasado, por ejemplo, fue público que ofendió a una mujer, a la que llamó “bruta”, por no entender, según él y además por no saber leer. El hecho se desarrolló vía internet, donde se abordó el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Ay mujer no eres más bruta porque no sabes leer. Ahí están más argumentos falaces para los que defienden la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco. Así que es correcto que les diga ahí les hablan”, escribió en redes sociales.

Unas semanas después de sus comentarios contra Dávila Fernández, el diputado reventó en la conferencia de prensa, donde fue cuestionado sobre su actitud machista. Fue el 28 de octubre en el café La Parroquia, de Xalapa Veracruz, donde legisladores petistas atendían a los medios. En un momento, una reportera y Fernández Noroña se hicieron de palabras y él reaccionó irritado para irse. Le dijeron “no mame”, lo cual desató su furia y reclamó que si él hubiera dicho eso, ya lo hubieran acusado de violencia de género, mientras se enrojecía del coraje, ante lo cual, las periodistas le dijeron que generalizara y ahí le recordaron sus acciones misóginas en la Cámara de Diputados.

