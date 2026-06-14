México

Oaxaca acumula cinco alcaldes asesinados desde 2022: el homicidio de Joel Ángel Bravo reaviva la violencia política en la entidad

El presidente municipal de San Miguel Amatitlán había solicitado protección semanas antes de ser atacado a balazos en su domicilio

Guardar
Google icon
Con este caso, suman cinco presidentes municipales o alcaldes electos asesinados en Oaxaca desde 2022. (Crédito: imagen ilustrativa | Infobae México)
Con este caso, suman cinco presidentes municipales o alcaldes electos asesinados en Oaxaca desde 2022. (Crédito: imagen ilustrativa | Infobae México)

El asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, volvió a colocar a Oaxaca en el foco de atención por los ataques contra autoridades locales. El edil, emanado del PAN, fue asesinado el pasado 13 de junio cuando un grupo armado le disparó en su domicilio. Su muerte ocurrió semanas después de que solicitara protección a las autoridades estatales tras haber sobrevivido a una agresión previa, según versiones difundidas por actores políticos y medios locales.

Con este caso, suman cinco presidentes municipales o alcaldes electos asesinados en Oaxaca desde 2022. Los homicidios han ocurrido en distintas regiones de la entidad y han tenido como víctimas a autoridades en funciones o próximas a asumir el cargo, lo que ha mantenido la atención sobre las condiciones de seguridad que enfrentan los gobiernos municipales.

PUBLICIDAD

Ataque en el Palacio Municipal de San Mateo Piñas

El antecedente más reciente antes del crimen de Bravo ocurrió el 15 de junio de 2025 en San Mateo Piñas, municipio de la Sierra Sur. Ese día fue asesinada la presidenta municipal Lilia Gema García Soto durante un ataque armado perpetrado dentro del Palacio Municipal. De acuerdo con las investigaciones iniciales, hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon contra la alcaldesa y otras personas que se encontraban en el lugar. En el mismo hecho murió un funcionario municipal. El ataque provocó la movilización de corporaciones estatales y federales, además de una investigación especial por parte de la Fiscalía General del Estado.

Emboscada en Santiago Amoltepec

Semanas antes, el 15 de mayo de 2025, fue asesinado Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec. Los reportes oficiales señalaron que el edil fue atacado en una emboscada junto con otras personas mientras transitaba por una zona de ese municipio de la Sierra Sur. El ataque dejó varias víctimas mortales y generó una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en la región. El caso colocó nuevamente a Oaxaca en el debate nacional sobre la violencia contra autoridades municipales.

PUBLICIDAD

Ataque con arma blanca en Candelaria Loxicha

Otro de los homicidios que conmocionó a la entidad fue el de Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha. El alcalde fue asesinado en octubre de 2024 luego de ser atacado con un arma blanca. De acuerdo con los reportes difundidos entonces, Ruiz Bohórquez fue localizado herido y trasladado para recibir atención médica; sin embargo, falleció a consecuencia de las lesiones.

Asesinato del alcalde electo de San Pedro Mixtepec

La lista también incluye a Crispín Hernández Vásquez, alcalde electo de San Pedro Mixtepec. Hernández fue asesinado en noviembre de 2022, semanas antes de asumir el cargo para el que había sido elegido bajo el sistema normativo interno de su comunidad. Su muerte fue considerada uno de los hechos de violencia política más relevantes de ese año en Oaxaca y derivó en exigencias de justicia por parte de habitantes y autoridades locales.

Los casos registrados desde 2022 muestran que los ataques han ocurrido en diferentes regiones de Oaxaca, incluyendo la Costa, la Sierra Sur y la Mixteca. Aunque las circunstancias de cada homicidio son distintas, todos tuvieron como víctimas a autoridades municipales que ocupaban o estaban por ocupar posiciones de gobierno en sus comunidades.

El asesinato de Joel Ángel Bravo ocurre además en un contexto en el que Oaxaca ha registrado niveles de violencia que han llamado la atención de autoridades federales y organizaciones civiles. De acuerdo con estadísticas oficiales, la entidad se encuentra entre los estados con mayor incidencia de homicidios dolosos en el país y ha enfrentado diversos desafíos en materia de seguridad pública.

Tras el crimen ocurrido en San Miguel Amatitlán, la Fiscalía General del Estado informó el inicio de las investigaciones correspondientes y el despliegue de operativos para localizar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

Con la muerte de Joel Ángel Bravo, Oaxaca acumula cinco asesinatos de alcaldes o alcaldes electos en menos de cuatro años, una cifra que mantiene vigente la preocupación por la seguridad de las autoridades municipales en distintas regiones del estado.

Temas Relacionados

HomicidioAsesinatoAtaque armadoPresidente municipalOaxacaJoel Ángel Bravomexico-seguridadmexico-noticiasViolencia política

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pensión Bienestar 2026: confirmado, estos son los beneficiarios que reciben tarjeta en junio

La Secretaría de Bienestar ya confirmó fecha oficial para entregar tarjetas a los nuevos beneficiarios

Pensión Bienestar 2026: confirmado, estos son los beneficiarios que reciben tarjeta en junio

Qué es el fenómeno de mar de fondo en el pacífico mexicano y por qué alerta a las autoridades

La Semar recomendó a la comunidad marítimo-portuario extremar precauciones ante la presencia de oleaje de 6 a 9 pies previsto para este lunes 15 de junio en diversas costas

Qué es el fenómeno de mar de fondo en el pacífico mexicano y por qué alerta a las autoridades

Movimiento Ciudadano coloca módulos para que usuarios se amparen ante registro obligatorio de líneas telefónicas

Impulsada en Chihuahua, la campaña cuenta con abogados que ofrecen orientación a quienes consideran que el registro telefónico podría representar riesgos para la protección de datos

Movimiento Ciudadano coloca módulos para que usuarios se amparen ante registro obligatorio de líneas telefónicas

Este es el top 10 de las canciones de K-pop más escuchadas del momento en iTunes México

INFINITE fue el primero en encabezar la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 con su canción Last Romeo, abriendo oportunidades a más grupos del género

Este es el top 10 de las canciones de K-pop más escuchadas del momento en iTunes México

Eduardo Capetillo Jr. sufre accidente en moto sobre carretera: cómo está el hijo de Biby Gaytán

El cantante vivió un incidente en carretera este fin de semana cuando intentó cruzar un tramo afectado por un encharcamiento

Eduardo Capetillo Jr. sufre accidente en moto sobre carretera: cómo está el hijo de Biby Gaytán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

El 75% de los homicidios en México se cometen con armas de Estados Unidos y Washington reduce sus controles

Zar antidrogas advierte que EEUU va contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio: ataque armado en vivienda de Azcapotzalco deja 4 muertos y 2 heridos

Cae presunto líder de “Los Vallarta” en Edomex: con este suman 8 los detenidos

ENTRETENIMIENTO

Eduardo Capetillo Jr. sufre accidente en moto sobre carretera: cómo está el hijo de Biby Gaytán

Eduardo Capetillo Jr. sufre accidente en moto sobre carretera: cómo está el hijo de Biby Gaytán

Anahí y Alfonso Herrera revelan íntimos detalles sobre sus peleas y hablan sobre regresar a RBD juntos

De qué murió el papá del actor Pablo Lyle; famoso no pudo despedirse debido a su sentencia en prisión de EEUU

Karla Souza genera polémica tras asistir al Mundial 2026 y publicar mensajes sobre desapariciones en México

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

DEPORTES

Cruz Azul ya tendría su primera baja luego de ser campeón del Clausura 2026

Cruz Azul ya tendría su primera baja luego de ser campeón del Clausura 2026

Equipo femenil obtiene medalla de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Dura baja en Chivas, Celeste Espino se despide de la afición rojiblanca

Ana Paula Vázquez conquista dos medallas de plata con México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya

Isaac del Toro se lleva la victoria en la etapa 8 y es campeón del Tour Auvergne Rhone-Alpes