Gustavo Adolfo Infante se sinceró sobre la entrevista que le hizo a Karla Panini: “Fue el problema más grande que he tenido en 36 años”

Después del escándalo que enfrentó por las polémicas entrevistas a Karla Panini y Américo Garza, el periodista Gustavo Adolfo Infante aceptó que “fue el problema más grande” que ha tenido a lo largo de 36 años de trayectoria en el mundo del entretenimiento.

A inicios de junio de este año, Karla Panini y Américo Garza contaron a Gustavo Adolfo Infante su verdad sobre el escándalo de infidelidad y traición que presuntamente cometieron en contra de Karla Luna. La extensa entrevista, transmitida por fragmentos en el programa De primera mano, pronto generó cientos de críticas hacia el presentador y los mismos protagonistas que hasta el día de hoy causan controversia.

Entre los temas de los que habló Panini están el surgimiento de su romance con el ex de su compañera en Las Lavanderas, Américo Garza; negó el consumo de sustancias tóxicas y la realización de encuentros sexuales a cambio de dinero; habló de emprender acciones en contra de quienes dañen su imagen, de la relación que tiene con el padre de su hijo y de los problemas legales por la custodia de las hijas de Karla Luna.

El encuentro entre Gustavo Adolfo Infante y la escandalosa pareja se grabó en Monterrey, Nuevo León, y pronto comenzaron a recibir ataques de quienes se mantienen a favor de La lavandera morena, como la periodista Pati Chapoy.

Karla Panini demandará a la familia de Karla Luna y a Felipe Silva

A dos meses de distancia, el comunicador de 55 años contó su experiencia al encontrarse con dos de los personajes más odiados de la farándula mexicana en la actualidad.

“El problema, yo creo que el más grande que he tenido en estos 36 años, fue haber ido a Monterrey para entrevistar a Karla Panini y a Américo Garza. Era un asunto que yo desconocía, porque ni conocía bien la historia aunque me empecé a empapar, yo a Las lavanderas no las vi en acción”, se sinceró con la periodista Mara Patricia Castañeda.

El comunicador explicó que su interés por entrevistar a Panini surgió después de que formalizó su relación con Américo Garza y a tres años de la muerte de Luna, aunque se concretó hasta ahora sin imaginar las reacciones que esto le traerían.

“Empezó una campaña de ataques previos a mi entrevista: ‘El vendido’, ‘ya le están pagando’, ‘ya lo compraron Américo y la Panini'. Comenzó una campaña de granjas de bots en mi contra, donde de repente me llegaban 3,000 mensajes en un hora todos los días”, confesó Infante en el programa En casa de Mara.

Sobre las acusaciones de que fue una plática arreglada, Gustavo Adolfo mencionó: “Cuál a modo, si les pregunté absolutamente todo... yo creo que estas dos entrevistas, tanto la de Karla Panini como la de Américo Garza, son periodísticas”.

Recalcó que fue la primera vez que coincidió con la conocida como La lavandera güera y su pareja.

Gustavo Adolfo Infante también aprovechó esta entrevista para hablar sobre su rivalidad con la periodista de espectáculos en TV Azteca, Pati Chapoy.

El comunicador recordó que los dos trabajaron en Televisa y fueron despedidos al mismo tiempo, pero mientras él comenzó a trabajar con Talina Fernández, ella lo hizo para TV Azteca, periodo en el que comenzó su desencuentro.

“Yo le aprendí la disciplina, porque es una mujer súper disciplinada y creo que es una gran periodista ejecutiva, porque yo no recuerdo ninguna entrevista con ella, porque así que digas que gran entrevista hizo Pati Chapoy o qué gran cobertura, tampoco; pero también reconozco que cada uno tenemos una visión y una misión en la vida y la de ella es ser buena periodista ejecutiva”, resaltó.

“Creo que es muy carente de muchas cosas, creo que no es buena para la entrevista, son muchas cosas, pero no nos caemos bien”, añadió.

A pesar de las diferencias con Chapoy, le reconoce su trayectoria, además de que admira su disciplina y forma de trabajar.

