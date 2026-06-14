Carreras de la UNAM con más lugares que aspirantes en 2026: la lista que debes conocer

Los registros del ciclo escolar 2026-2027 indican que en al menos nueve programas hay más espacios ofrecidos que solicitudes, y la universidad lo atribuye a poca difusión y desconocimiento del campo laboral. (Infobae-Itallana)

Cada año, miles de jóvenes se enfrentan a uno de los procesos de admisión más competidos del país para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Carreras como Derecho, Psicología, Ciencias de la Comunicación y Medicina concentran la mayor parte de la demanda. Sin embargo, existe un grupo de licenciaturas en la misma institución que registra el fenómeno contrario: más lugares disponibles que aspirantes.

Datos correspondientes al ciclo escolar 2026-2027 revelan que al menos nueve carreras de la UNAM no logran cubrir su cupo con solicitudes de ingreso, una situación que la propia universidad ha documentado y atribuye a factores como la falta de difusión y el desconocimiento sobre sus campos laborales.

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Las 9 carreras de la UNAM con menor demanda en 2026

De acuerdo con información de la UNAM, estas son las licenciaturas que registran el mayor desequilibrio entre lugares ofertados y aspirantes:

Desarrollo comunitario para el envejecimiento: 50 lugares disponibles y solo 4 aspirantes .

Etnomusicología: 20 espacios y 9 aspirantes .

Geografía aplicada: 23 lugares y únicamente 5 aspirantes .

Geohistoria: 40 lugares y 11 aspirantes .

Lengua y Literaturas Modernas (alemán): 27 lugares y 15 aspirantes .

Historia del Arte: 40 espacios y 26 aspirantes .

Literatura Intercultural: 40 lugares y 25 interesados .

Estudios Sociales y Gestión Local: 40 lugares y 23 aspirantes .

Desarrollo Territorial: 36 espacios y 18 aspirantes.

En los casos más extremos, como Geografía aplicada y Desarrollo comunitario para el envejecimiento, el número de aspirantes no supera los 10, a pesar de que el cupo disponible es significativamente mayor.

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Para el ciclo 2026-2027, la oferta es de 50 lugares y la demanda queda en 4 solicitudes, el desbalance más marcado entre los nueve programas con más espacios que interesados. (Adobe Stock).

¿Por qué tienen tan poca demanda?

La UNAM identifica varios factores detrás de esta situación, según la Gaceta CCH:

Falta de difusión de estas licenciaturas entre los aspirantes.

Desconocimiento sobre los campos y oportunidades laborales que ofrecen.

Percepción de que brindan pocas salidas profesionales.

Ubicación geográfica: algunas de estas carreras solo se imparten en campus externos, ubicados en estados como Michoacán, Guanajuato, Yucatán y Tlaxcala, lo que limita su visibilidad y dificulta el traslado de los aspirantes.

Hasta el momento, la UNAM no ha anunciado oficialmente que alguna de estas carreras esté en riesgo de desaparecer.

¿Cómo fue el proceso de admisión 2026?

Para el ciclo 2026-2027, la UNAM mantuvo dos vías de ingreso a licenciatura:

Pase Reglamentado , para estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

Concurso de Selección, dirigido a aspirantes externos y egresados de otras instituciones.

El examen de admisión se realizó en modalidad en línea con fecha límite el 10 de junio. Los resultados se publicarán el próximo 17 de julio, y quienes sean aceptados deberán completar su inscripción durante los primeros días de agosto, de acuerdo con el Calendario Escolar de la UNAM.

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La institución señala que el desconocimiento sobre las salidas laborales influye en que varias licenciaturas tengan más lugares que solicitantes, con casos como Geografía aplicada, que registra 5 interesados para 23 espacios. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Una oportunidad que pocos consideran

Las carreras con baja demanda representan una vía real de acceso a una de las universidades más importantes de América Latina. Para quienes estén dispuestos a explorar opciones menos convencionales, estas licenciaturas ofrecen la posibilidad de ingresar a la UNAM con menor competencia y desarrollarse en áreas con perfiles profesionales especializados y, en algunos casos, con escasa oferta de egresados en el mercado.